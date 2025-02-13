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Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри — 2-й, Фьюри — 3-й, Месси — 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе — в топ-10 (Spor

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии возглавил рейтинг портала Sportico. Доходы Роналду за прошлый год оцениваются в 260 миллионов долларов.
Источник: Спортс"

Вторую строчку рейтинга занял баскетболист Стефен Карри, третью — боксер Тайсон Фьюри. Лионель Месси занял 4-е место.

Отметим, что в топ-100 не вошла ни одна женщина. Самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2024 году стала американская теннисистка Коко Гауфф, доходы которой оцениваются в 30,4 млн долларов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов.

2. Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн.

3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн.

4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн.

5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн.

6. Неймар (футбол) — 133 млн.

7. Александр Усик (бокс) — 122 млн.

8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн.

9. Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн.

10. Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.