Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году с доходом 260 млн долларов. Карри — 2-й, Фьюри — 3-й, Месси — 4-й, Леброн, Неймар, Усик и Мбаппе — в топ-10 (Spor

Вторую строчку рейтинга занял баскетболист Стефен Карри, третью — боксер Тайсон Фьюри. Лионель Месси занял 4-е место.
Отметим, что в топ-100 не вошла ни одна женщина. Самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2024 году стала американская теннисистка Коко Гауфф, доходы которой оцениваются в 30,4 млн долларов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долларов.
2. Стефен Карри (баскетбол) — 153,8 млн.
3. Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн.
4. Лионель Месси (футбол) — 135 млн.
5. Леброн Джеймс (баскетбол) — 133,2 млн.
6. Неймар (футбол) — 133 млн.
7. Александр Усик (бокс) — 122 млн.
8. Карим Бензема (футбол) — 116 млн.
9. Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн.
10. Джон Рам (гольф) — 105,8 млн.