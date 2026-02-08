Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендес — о лучшем бойце в истории: «Хабиб. Включил бы в эту категорию и Джонса, но не могу из-за его допингового прошлого»

Тренер Хавьер Мендес объяснил, почему не готов включить Джона Джонса в число лучших бойцов MMA.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Лучший боец в истории для меня — Хабиб Нурмагомедов. Я бы включил в эту категорию Джона Джонса, но не могу. Если бойца поймали на допинге, то как можно ставить его на вершину? Это честный спорт, так нельзя. Сколько людей выигрывали золотые олимпийские медали, но затем лишались их из-за обнаруженного допинга?» — сказал Мендес.

Напомним, Джонс несколько раз сдавал положительные допинг-тесты во время карьеры в UFC. В его крови дважды обнаруживали стероидный препарат туринабол, кломифен, летрозол и кокаин.

Мендес — о рубке Холлоуэя и Гейджи на последних секундах: «Это глупо. Здорово для фанатов, но не как стратегия».

Даниэль Кормье: «Хабиб — величайший боец всех времен. Непобежденный, абсолютный чемпион».

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше