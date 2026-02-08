Мендес — о лучшем бойце в истории: «Хабиб. Включил бы в эту категорию и Джонса, но не могу из-за его допингового прошлого»

«Лучший боец в истории для меня — Хабиб Нурмагомедов. Я бы включил в эту категорию Джона Джонса, но не могу. Если бойца поймали на допинге, то как можно ставить его на вершину? Это честный спорт, так нельзя. Сколько людей выигрывали золотые олимпийские медали, но затем лишались их из-за обнаруженного допинга?» — сказал Мендес.