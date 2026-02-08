Мендес — о лучшем бойце в истории: «Хабиб. Включил бы в эту категорию и Джонса, но не могу из-за его допингового прошлого»

«Лучший боец в истории для меня — Хабиб Нурмагомедов. Я бы включил в эту категорию Джона Джонса, но не могу. Если бойца поймали на допинге, то как можно ставить его на вершину? Это честный спорт, так нельзя. Сколько людей выигрывали золотые олимпийские медали, но затем лишались их из-за обнаруженного допинга?» — сказал Мендес.
Напомним, Джонс несколько раз сдавал положительные допинг-тесты во время карьеры в UFC. В его крови дважды обнаруживали стероидный препарат туринабол, кломифен, летрозол и кокаин.
Мендес — о рубке Холлоуэя и Гейджи на последних секундах: «Это глупо. Здорово для фанатов, но не как стратегия».
Даниэль Кормье: «Хабиб — величайший боец всех времен. Непобежденный, абсолютный чемпион».