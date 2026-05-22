Роналду с 300 млн долларов за год — самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м. Канело, Месси и Леброн — в топ-5, Бензема — 8-й, Хэмилтон — 10-й

Криштиану Роналду в четвертый раз возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes.

Источник: Спортс‘’

Нападающий «Аль-Насра» за последние 11 лет попадал на первую строчку 6 раз.

В десятку лучших включены:

1. Криштиану Роналду (футбол) — 300 млн долларов (235 млн — в футболе, 65 млн — вне футбола).

2. Сауль Альварес (бокс) — 170 млн (160+10).

3. Лионель Месси (футбол) — 140 млн (70+70).

4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 137,8 млн (52,8+85).

5. Сехей Отани (бейсбол) — 127,6 млн (2,6+125).

6. Стефен Карри (баскетбол) — 124,7 млн (59,7+65).

7. Джон Рам (гольф) — 107 млн (97+10).

8. Карим Бензема (футбол) — 104 млн (100+4).

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 103,8 млн (54,8+49).

10. Льюис Хэмилтон (автоспорт) — 100 млн (70+30).

