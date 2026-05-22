Роналду с 300 млн долларов за год — самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м. Канело, Месси и Леброн — в топ-5, Бензема — 8-й, Хэмилтон — 10-й

Нападающий «Аль-Насра» за последние 11 лет попадал на первую строчку 6 раз.
В десятку лучших включены:
1. Криштиану Роналду (футбол) — 300 млн долларов (235 млн — в футболе, 65 млн — вне футбола).
2. Сауль Альварес (бокс) — 170 млн (160+10).
3. Лионель Месси (футбол) — 140 млн (70+70).
4. Леброн Джеймс (баскетбол) — 137,8 млн (52,8+85).
5. Сехей Отани (бейсбол) — 127,6 млн (2,6+125).
6. Стефен Карри (баскетбол) — 124,7 млн (59,7+65).
7. Джон Рам (гольф) — 107 млн (97+10).
8. Карим Бензема (футбол) — 104 млн (100+4).
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 103,8 млн (54,8+49).
10. Льюис Хэмилтон (автоспорт) — 100 млн (70+30).
