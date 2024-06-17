Нижегородские легкоатлеты завоевали медали на Играх БРИКС

Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно предоставленной информации, в соревнованиях приняли участие легкоатлеты из 13 стран, Российскую Федерацию представили 115 легкоатлетов. За два соревновательных дня в столице Республики Татарстан было разыграно 42 комплекта наград.

«Две золотых и одну серебряную медаль завоевали воспитанники КСШОР № 1: Валерий Пронкин стал победителем в метании молота с результатом 78.13 м, Алексей Худяков — в метании диска, его результат — 62.08 м, Виктория Максимова стала серебряным призёром в беге на 200 метров с результатом 23.29 с», — отметили специалисты департамента.

Ранее сообщалось, что представители Нижегородской области в составе сборной России завоевали первые награды на «Спортивных играх стран БРИКС 2024».

Золотые медали — у гребца Ильи Иванова и теннисисток Элизабет Абраамян и Влады Ворониной, серебряная — у самбистки Софьи Цибровой.

Напомним, 12 июня 2024 года, сообщалось, что Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам церемонии открытия Спортивных игр стран БРИКС.

Глава государства отметил, что это важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. По его оценке, роль БРИКС в мировых делах стремительно растёт. Поэтому, он выразил уверенность, что так же будет расти и популярность, Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, «по-настоящему объединяющих атлетов всего мира».

Впервые в этом году Игры пройдут в открытом формате.

«Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — резюмировал своё выступление президент РФ Владимир Путин.