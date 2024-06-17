Нижегородские легкоатлеты завоевали медали на Играх БРИКС

Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Согласно предоставленной информации, в соревнованиях приняли участие легкоатлеты из 13 стран, Российскую Федерацию представили 115 легкоатлетов. За два соревновательных дня в столице Республики Татарстан было разыграно 42 комплекта наград.
«Две золотых и одну серебряную медаль завоевали воспитанники КСШОР № 1: Валерий Пронкин стал победителем в метании молота с результатом 78.13 м, Алексей Худяков — в метании диска, его результат — 62.08 м, Виктория Максимова стала серебряным призёром в беге на 200 метров с результатом 23.29 с», — отметили специалисты департамента.
Ранее сообщалось, что представители Нижегородской области в составе сборной России завоевали первые награды на «Спортивных играх стран БРИКС 2024».
Золотые медали — у гребца Ильи Иванова и теннисисток Элизабет Абраамян и Влады Ворониной, серебряная — у самбистки Софьи Цибровой.
Напомним, 12 июня 2024 года, сообщалось, что Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам церемонии открытия Спортивных игр стран БРИКС.
Глава государства отметил, что это важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. По его оценке, роль БРИКС в мировых делах стремительно растёт. Поэтому, он выразил уверенность, что так же будет расти и популярность, Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, «по-настоящему объединяющих атлетов всего мира».
Впервые в этом году Игры пройдут в открытом формате.
«Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — резюмировал своё выступление президент РФ Владимир Путин.
На Играх БРИКС разыграют медали в 27 видах спорта, из них 18 олимпийских. Среди них: единоборства (бокс, карате, борьба на поясах, самбо, ушу, дзюдо, спортивная борьба), водные (гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание), игровые (баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, теннис, настольный теннис, бадминтон), атлетические и гимнастические дисциплины (лёгкая и тяжёлая атлетика, спортивная и художественная гимнастика), а также фехтование, конный спорт, шахматы, акробатический рок-н-ролл и брейкинг.