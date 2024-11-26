РФС выдвинул Дегтярева в президенты Олимпийского комитета России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
26 ноября состоялось заседание бюро исполкома РФС.
«Принято решение выдвинуть Дегтярева Михаила Владимировича кандидатом на должность президента Общероссийского союза общественных объединений “Олимпийский комитет России”, — сказано в заявлении организации.
Ранее кандидатуру Дегтярева выдвинули почетный член МОК, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, член МОК, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Федерация тяжелой атлетики России и Всероссийская федерация легкой атлетики.
17 октября в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост руководителя ОКР. Глава государства Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает самого внимательного рассмотрения, добавив, что в современных условиях это может быть оправданно.
13 ноября полномочия президента ОКР сложил Станислав Поздняков, который занимал эту должность с мая 2018 года. Олимпийское собрание, на котором будет избран новый президент организации, пройдет 13 декабря.