РФС выдвинул Дегтярева в президенты Олимпийского комитета России

17 октября в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, Тарпищев предложил кандидатуру Дегтярева на пост руководителя ОКР. Глава государства Владимир Путин отметил, что предложение заслуживает самого внимательного рассмотрения, добавив, что в современных условиях это может быть оправданно.