В Кремле вручили госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев вручили государственные награды российским атлетам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Паралимпиаде в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены 13 спортсменов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — девять. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в октябре.
Кроме того, Ордена Дружбы удостоены завоевавшая серебро пловчиха Наталия Буткова и Анна Кулинич-Сорокина, взявшая в Париже серебро в легкой атлетике, после медалей на играх в Лондоне и Токио.
В понедельник в Кремле также будут вручены госнаграды золотым медалистам Игр в Париже, их вручит глава государства. Ранее был подписан указ, согласно которому различных орденов были удостоены все золотые медалисты.
Атлеты награждены за «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх в городе Париже».
XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований в Париже 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Параатлеты выступали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне. Россияне в столице Франции выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. −0-