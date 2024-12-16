В Кремле вручили госнаграды медалистам Паралимпиады в Париже

XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований в Париже 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Параатлеты выступали в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне. Россияне в столице Франции выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. −0-