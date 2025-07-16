Аршавин и Великая выдвинуты кандидатами в комиссию спортсменов ОКР

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая вошли в список кандидатов в члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), сообщается в Telegram-канале организации.
Всего было подано 53 заявки от 36 общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта. В список вошли представители 39 видов спорта, в том числе 37 человек от летних дисциплин и 16 от зимних.
Из прежнего состава переизбираться приняли решение лишь три спортсмена: призер Олимпийских игр и чемпионка мира в плавании Анастасия Фесикова, победительница этапа Кубка мира по скелетону Ольга Денщикова и Софья Великая, которая ранее возглавляла комиссию.
В список кандидатов также вошли: Артур Далалоян (спортивная гимнастика), Семен Елистратов (шорт-трек), Богдан Киселевич (хоккей), Полина Кнороз (легкая атлетика), Марк Кондратюк (фигурное катание), Сергей Моня (баскетбол), Дарья Непряева (лыжные гонки) и другие.
Выборы пройдут в августе. После окончания голосования десять кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут избраны в комиссию спортсменов ОКР на ближайшие четыре года. Кроме того, до пяти атлетов будут добавлены в состав комиссии по решению президента ОКР.