Аршавин и Великая выдвинуты кандидатами в комиссию спортсменов ОКР

Выборы пройдут в августе. После окончания голосования десять кандидатов, которые наберут наибольшее количество голосов, будут избраны в комиссию спортсменов ОКР на ближайшие четыре года. Кроме того, до пяти атлетов будут добавлены в состав комиссии по решению президента ОКР.