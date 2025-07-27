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Глава МОК заявила о готовности допустить российских атлетов до Олимпиады-2026

Кирсти Ковентри ожидает, что в отношении российских атлетов будет принято то же решение, что и перед Играми 2024 года.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) касательно допуска российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2026 года готов следовать тем же критериям, которые были сформированы по отношению к атлетам на Играх-2024 в Париже. Об этом газете L'Equipe заявила глава МОК Кирсти Ковентри.

«Мы не приняли окончательного решения, — ответила Ковентри на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на Олимпиаду в 2026 году. — Я не собираюсь прогнозировать решения исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем».

В 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. На Олимпиаде в Париже сумели выступить 15 россиян в нейтральном статусе.

Из числа зимних федераций возможность выступать в нейтральном статусе предоставили только Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. В биатлоне, лыжных видах спорта, бобслее, скелетоне, санном спорте, хоккее и керлинге россияне на международных соревнованиях выступать на данный момент не могут.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

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