Глава МОК заявила о готовности допустить российских атлетов до Олимпиады-2026

«Мы не приняли окончательного решения, — ответила Ковентри на вопрос о возможном допуске российских спортсменов на Олимпиаду в 2026 году. — Я не собираюсь прогнозировать решения исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем».