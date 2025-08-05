Обсудить новые проекты и передать опыт. Звезды спорта Беларуси и России встретились в Бресте

Двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен отметила, что из-за санкций многие спортсмены столкнулись с серьезными ограничениями, их хотели лишить возможностей тренироваться и соревноваться. Беларусь и Россия объединились против такой позиции, подставили друг другу плечо. «Мы в Россию приезжаем на соревнования, они — к нам. Конечно, для спортсменов была большая мотивация: приезжать на соревнования, побеждать, вместе тренироваться, — обратила внимание спортсменка. — Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Спортсмены тренируются, столько сил отдают, чтобы попасть на Олимпийские игры. Спортивный путь недолгий. Каждый спортсмен хочет получить шанс попасть на Олимпиаду, а им даже не дают этого шанса».
Двукратная олимпийская чемпионка добавила, что спортсмены в какой-то степени являются и дипломатами. Ведь благодаря им люди за рубежом узнают о Беларуси, заинтересовываются нашей страной. «По своему опыту знаю, когда мы приехали в Америку, в Атланту, там люди даже не знали, где находится Беларусь. Благодаря нам, спортсменам, интересовались Беларусью», — поделилась Екатерина Карстен.
Во время общения в Бресте звезды спорта обмениваются опытом, озвучивают инициативы. Есть наметки для дальнейших совместных проектов. Вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Довгаленок предложил организовывать такие встречи и в дальнейшем. Российская сторона идею поддержала.
«У нас большая олимпийская семья, мы вместе ездили на сборы, тренировались на одних базах. Сегодня уже гордимся результатами, победами, рекордами нового поколения. Они продолжатели наших традиций. Безусловно, будем рассматривать, чтобы они приезжали на именные турниры в честь или в память об олимпийских чемпионах в России либо Беларуси. Будем обсуждать приглашения национальных команд федераций на общие сборы, также чем еще можем быть полезны для начинающих спортсменов, особенно олимпийского резерва. Мы должны вселить в них веру как в победителей», — убежден президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес.
Сегодня спортсмены посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества. На завтра у них запланирована важная миссия: звезды спорта разных лет встретятся с воспитанниками детско-юношеских школ. «Я очень люблю встречи с детьми. Это самые счастливые дни в моей жизни, искренне говорю. По глазам видно, когда после получасового, часового общения смог зацепить детское сердце. Встречи со спортсменами их вдохновляют, стимулируют. Это их герои, живой пример из жизни. Поэтому всегда откликаюсь на такие встречи. Иногда трудно передать словами, что чувствуешь, но это нужно и важно», — резюмировала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Нестеренко.