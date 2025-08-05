Обсудить новые проекты и передать опыт. Звезды спорта Беларуси и России встретились в Бресте

Сегодня спортсмены посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества. На завтра у них запланирована важная миссия: звезды спорта разных лет встретятся с воспитанниками детско-юношеских школ. «Я очень люблю встречи с детьми. Это самые счастливые дни в моей жизни, искренне говорю. По глазам видно, когда после получасового, часового общения смог зацепить детское сердце. Встречи со спортсменами их вдохновляют, стимулируют. Это их герои, живой пример из жизни. Поэтому всегда откликаюсь на такие встречи. Иногда трудно передать словами, что чувствуешь, но это нужно и важно», — резюмировала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Нестеренко.