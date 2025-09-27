В программу Российско-Китайских молодежных игр включили десять дисциплин

«Получили положительное заключение госэкспертизы на открытый ледовый комплекс в Гурьевске и ФОК в Балтийске. На эти же проекты, а также на ФОК в Краснознаменске, нам одобрили финансирование. Приступили к проектированию Центра адаптивного спорта в Калининграде. Начало положено», — добавил Беспрозванных.