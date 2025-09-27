В программу Российско-Китайских молодежных игр включили десять дисциплин

КАЛИНИНГРАД, 27 сен — РИА Новости. Десять дисциплин вошли в программу Х летних Российско-Китайских молодёжных игр, которые продут в 2026 году в Калининграде, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
Беспрозванных провел встречу в Москве с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым.
«Из интересного. Задействуем не только крупные спортивные объекты, но и временно установим разборный стадион для пляжного волейбола в центре Калининграда. В программу вошли 10 дисциплин, также пройдут показательные встречи по самбо. Ожидаем участие 300 спортсменов и порядка 130 судей», — написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что подготовка к X Российско-Китайским летним молодёжным играм в Калининграде идет активно. Ещё одна ключевая тема обсуждения на встрече — строительство ФОКов. Недавно комплекс открыли в Светлом, завершаются работы в Славске, Мамоново и Гвардейске, а также по стадиону в Пионерском.
«Получили положительное заключение госэкспертизы на открытый ледовый комплекс в Гурьевске и ФОК в Балтийске. На эти же проекты, а также на ФОК в Краснознаменске, нам одобрили финансирование. Приступили к проектированию Центра адаптивного спорта в Калининграде. Начало положено», — добавил Беспрозванных.