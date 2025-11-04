Пионер системного допинга

А Виктор Конте, выйдя на свободу, открыл в том же здании, где квартировала BALCO, другую компанию — SNAC System, занимающуюся спортивным питанием и «сопровождением» спортсменов, с украшающими коридоры фотографиями и джерси прежних клиентов. Конте, кажется, не боялся прошлого и даже посмеивался над ним, видя, как настоящее с лавиной допинговых ЧП подтверждает высказанную им однажды в интервью мысль: «Спортсмены мошенничают, но мошенничают и федеральные агенты с прокурорами». Он имел в виду, что от читинга никуда не деться, хотя, надо признать, сам в новой инкарнации — «хорошего парня» — проблем с ним никогда не имел и помимо выглядящего фрондерским некролога от сотрудников заслужил после смерти, скажем, спокойные напоминания о том, что вообще-то превратился в уважаемую фигуру в профессиональном боксе. В перечне тех, кто с удовольствием пользовался услугами SNAC System, наплевав на бэкграунд ее начальника, был даже Теренс Кроуфорд, которого после сентябрьской победы над Саулем Альваресом ряд экспертов считает лучшим боксером мира.