Зимние, жаркие, ничьи

С борьбой за первенство в медальном зачете предстоящей Олимпиады, в которой российская команда из-за своей малочисленности (в ней всего 13 человек) и неопытности участвовать, понятно, не будет, связана любопытная интрига. В статусе зимнего гегемона уже довольно прочно утвердились норвежцы. Они были первыми на двух предыдущих Олимпийских играх — в 2018 году в Пхёнчхане и в 2022-м в Пекине, а недавно смогли занять верхнюю строчку в классификации и сочинской Олимпиады 12-летней давности. Взобраться на нее постфактум у них вышло после завершения допинговых разбирательств в отношении представителей российской сборной, потерявших из-за них стопку медалей. Так что, получается, в последний раз норвежской команде не удалось превзойти всех по количеству и качеству завоеванных наград уже очень давно — в 2010 году. Тогда Олимпиада проходила в Ванкувере, и канадцы выжали максимум из фактора «своей площадки». На итальянцев она такого эффекта не окажет — не та мощь.