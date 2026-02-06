В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры

Уже 7 февраля они вступят в борьбу за медали. В этот день Непряева пробежит скиатлон, а Коржова выступит в забеге на 3 000 м. Первые заезды проедет Репилов. 8 февраля у лыжников пройдет мужской скиатлон, Плешкова выступит в скоростном спуске, а Репилов проведет последние два заезда. На следующий день на старт выйдет только Олесик. Ее заезды завершатся 10 февраля, в этот же день пройдут спринты в лыжных гонках, короткая программа фигуристов и квалификации в шорт-треке (у женщин на 500 м и у мужчин на 1 000 м).