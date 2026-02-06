В Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры

МИЛАН, 6 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр пройдет в Италии. Соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Первые соревнования Олимпиады начались 4 февраля, в этот день стартовал турнир смешанных пар по керлингу. 5 февраля начался женский хоккейный турнир. Церемония открытия пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 20:26 по местному времени (22:26 мск). Российские спортсмены не будут в ней участвовать, однако они могут присутствовать в качестве зрителей.
В Италии будет разыграно 116 комплектов наград в 16 дисциплинах, что на 7 больше, чем на предыдущей Олимпиаде 2022 года в Пекине. Были добавлены смешанные командные соревнования в скелетоне, параллельный могул у мужчин и женщин во фристайле, заезды женских двоек в санном спорте, прыжки на лыжах с большого трамплина у женщин, но не будут проводиться смешанные командные соревнования в горнолыжном спорте. Новым видом олимпийской программы стал ски-альпинизм, в котором пройдут мужской и женский спринты, а также командные соревнования.
Россияне будут выступать в нейтральном статусе. Всего в Играх примут участие 13 российских спортсменов. В их число вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.
Когда выступят россияне
Уже 7 февраля они вступят в борьбу за медали. В этот день Непряева пробежит скиатлон, а Коржова выступит в забеге на 3 000 м. Первые заезды проедет Репилов. 8 февраля у лыжников пройдет мужской скиатлон, Плешкова выступит в скоростном спуске, а Репилов проведет последние два заезда. На следующий день на старт выйдет только Олесик. Ее заезды завершатся 10 февраля, в этот же день пройдут спринты в лыжных гонках, короткая программа фигуристов и квалификации в шорт-треке (у женщин на 500 м и у мужчин на 1 000 м).
После этого российские спортсмены вернутся к соревнованиям только 12 февраля, когда пройдут квалификационные забеги в шорт-треке, финал в горнолыжном супергиганте у женщин, женская лыжная гонка на 10 км с раздельным стартом. Днем позднее состоятся мужская лыжная гонка с раздельным стартом и произвольная программа у мужчин-одиночников в фигурном катании. 14 февраля россияне выступят только в шорт-треке. В случае успешных выступлений на ранних стадиях они смогут принять участие в соревнованиях 15 и 16 февраля.
Также 16 февраля можно будет последить за Ефимовым в мужском слаломе, а на следующий день с короткой программой выступит Петросян. Затем последуют два дня перерыва, после чего борьба за медали продолжится в мужском спринте у ски-альпинистов и в произвольной программе у фигуристок.
Лыжный мужской марафон и женский масс-старт конькобежек пройдут 21 февраля, а в день закрытия Игр, 22 февраля, состоится женский лыжный марафон. Церемония закрытия Олимпиады пройдет в Вероне.