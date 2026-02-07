NYT: санкции в отношении российского спорта, вероятно, подходят к концу

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении российского спорта в ближайшее время могут подойти к концу. Такой вывод сделала газета The New York Times, исходя из заявлений спортивных чиновников.
Перед началом Олимпиады в Италии президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спорт должен сохранять свою политическую нейтральность, чтобы обеспечить свободу соревнований для спортсменов. 2 февраля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сообщил британскому телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш призвал к разработке более четких принципов, чтобы гарантировать, что Россия не будет несправедливо выделена в качестве объекта критики, учитывая множество других конфликтов по всему миру. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил, что «бойкоты никогда ничего не решали».
13 российских спортсменов выступают на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе. В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.
Все ограничения с российских спортсменов сняли Международная федерация тхэквондо и Международная федерация дзюдо. В большинстве индивидуальных видов спорта россияне допущены до соревнований в нейтральном статусе. Из командных видов спорта взрослые сборные получили право выступать в нейтральном статусе только в водном поло.