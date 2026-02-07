NYT: санкции в отношении российского спорта, вероятно, подходят к концу

Перед началом Олимпиады в Италии президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что спорт должен сохранять свою политическую нейтральность, чтобы обеспечить свободу соревнований для спортсменов. 2 февраля президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино сообщил британскому телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш призвал к разработке более четких принципов, чтобы гарантировать, что Россия не будет несправедливо выделена в качестве объекта критики, учитывая множество других конфликтов по всему миру. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил, что «бойкоты никогда ничего не решали».