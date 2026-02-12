Плешкова, Непряева и Кросби: за кем следить на Олимпиаде 12 февраля

В четверг на Олимпиаде в Италии в общей сложности будет разыграно девять комплектов медалей в семи видах спорта, но предварительные раунды можно будет увидеть и в других дисциплинах. Соревнования, уже по традиции, начнутся с керлинга, где в борьбу вступят женские команды, а завершится день финалами в шорт-треке. Из наших спортсменов мы увидим в деле лыжницу Дарью Непряеву и горнолыжницу Юлию Плешкову.
Непряевой предстоит борьба с собой
Одним из самых главных событий дня для болельщиков из России станет 10-километровая лыжная разделка свободным стилем. Здесь на старт выйдет Дарья Непряева, которая уже провела на этих Олимпийских играх две личные гонки. Правда, крупными успехами и плотной борьбой за самые высокие места нашей спортсменке похвастаться не удалось, но возможность для этого еще будет.
Если анализировать результаты Дарьи по ходу текущего сезона именно в гонках с раздельного старта, то выводы будут не самыми приятными. Ни в одной из них даже на внутренней арене Дарья не смогла забраться в топ-10. Да и на самой Олимпиаде формой Непряева пока не блещет: 17-е место в скиатлоне и вылет в стадии квалификации в спринте.
Сможет ли она улучшить свой результат в очень быстрой разделке — большой вопрос. При этом россиянке как никогда нужна наша поддержка. Это для нее первый взрослый международный сезон, и она в одиночку поехала защищать честь страны на мировом уровне в компании мощнейших конкуренток.
Если говорить о самой гонке, то шансы на первенство остаются за шведками. Правда, тренерский штаб отстегнул от гонки Юнну Сундлинг, которая готовилась по индивидуальному плану и не блещет на текущей Олимпиаде. Звездной лыжнице не удалось продержаться в скиатлоне даже половины дистанции в темпе лидеров, а в главной для себя гонке — спринте — она уступила подруге по команде Линии Свенн. Также разделка была главным шансом на личную награду для Джессики Диггинс, но американка сломала ребро в скиатлоне, и ее дальнейшие перспективы туманны.
Второй старт Плешковой на олимпийских склонах
Поставить красивую точку своим выступлениям на этой Олимпиаде сможет Юлия Плешкова, которая выйдет на старт супергиганта. Ранее наша горнолыжница принимала участие в скоростном спуске, где смогла занять 22-е место.
Этот результат для россиянки стал лучшим в сезоне, поэтому мы вправе ожидать и еще одного неплохого выступления. Ну, а золота в этой дисциплине все ждут от итальянки Софьи Годжи, зажигавшей чашу с огнем Игр в Кортине.
Собственно говоря, на этом все представители России на этот олимпийский день и заканчиваются. Выйти на старт могли шорт-трекисты, но им, к сожалению, не удалось пройти квалификацию. Теперь они смогут восстановиться и набраться сил перед следующим выходом на лед, который состоится уже через несколько дней.
Где еще разыграют медали 12 февраля
Помимо горнолыжного спорта и лыжных гонок медали будут разыграны еще в семи дисциплинах. Сильнейших в сноуборд-кроссе определят мужчины-фристайлисты. На льду в борьбе за медали встретятся конькобежки, которым предстоит преодолеть дистанцию 5000 м. На санно-бобслейной трассе сразятся сильнейшие команды в эстафете в санях, где главным фаворитом является Германия. Завершится же день финалами в шорт-треке на дистанциях 1000 м у мужчин и 500 м у женщин, а также хафпайпом в сноуборде у женщин. Главной звездой соревнований сноубордисток является американка Хлоя Ким, которая может выиграть третью Олимпиаду подряд.
Очень насыщенный день предстоит любителям керлинга, которые смогут проследить сразу за тремя сессиями. Утром и вечером на лед выйдут женщины, которые проведут по первому и второму матчу в рамках группового этапа, а в обед их заменят мужчины, которым предстоит встретиться друг с другом уже в рамках второй сессии. Предварительные матчи продолжатся и в хоккее, где на льду мы увидим сразу пять противостояний. Главное событие здесь — дебют сборных США и Канады, в составе которых настоящая россыпь звезд НХЛ.
А вот всем любителям фигурного катания будет предоставлена возможность отдохнуть: впервые с 6 февраля вечер будет свободен от этого вида спорта. Впрочем, болельщикам из России от этого не легче, ведь в пятницу со своей произвольной программой на лед выйдет Петр Гуменник. Сейчас наш фигурист находится на 12-й позиции, однако при чистом исполнении своего заявленного контента из пяти четверных прыжков он может забраться значительно выше.
Павел Буров
Расписание соревнований на 12 февраля (время начала — московское)
11.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 1.
11.30 Скелетон. Мужчины. 1-й заезд.
13.08 Скелетон. Мужчины. 2-й заезд.
13.30 Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант*
14.10 Хоккей. Мужчины. Группа А. Франция — Швейцария.
14.15 Фристайл. Могул. Мужчины. Финал*
15.00 Лыжные гонки. Женщины. Раздельный старт, 10 км свободный стиль*
15.45 Сноуборд-кросс. Мужчины. Финалы*
16.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 2.
16.30 Хоккей. Женщины. Группа А. Финляндия — Канада.
18.30 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м*
18.40 Хоккей. Мужчины. Группа А. Чехия — Канада.
20.30 Санный спорт. Командная эстафета*
21.05 Керлинг. Женщины. Предварительный раунд. Сессия 2.
21.30 Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал*
23.10 Хоккей. Мужчины. Группа С. Латвия — США.
23.10 Хоккей. Мужчины. Группа С. Германия — Дания.
23.30 Шорт-трек. Женщины, 500 м. Финал*
23.45 Шорт-трек. Мужчины, 1000 м. Финал*
* Розыгрыш медалей.
Выделены дисциплины с участием россиян.