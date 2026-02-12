Плешкова, Непряева и Кросби: за кем следить на Олимпиаде 12 февраля

Если говорить о самой гонке, то шансы на первенство остаются за шведками. Правда, тренерский штаб отстегнул от гонки Юнну Сундлинг, которая готовилась по индивидуальному плану и не блещет на текущей Олимпиаде. Звездной лыжнице не удалось продержаться в скиатлоне даже половины дистанции в темпе лидеров, а в главной для себя гонке — спринте — она уступила подруге по команде Линии Свенн. Также разделка была главным шансом на личную награду для Джессики Диггинс, но американка сломала ребро в скиатлоне, и ее дальнейшие перспективы туманны.