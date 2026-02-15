Клебо, Шиффрин, Володин: за кем следить на Олимпиаде 15 февраля

В девятый медальный день Игр мы, к сожалению, снова не увидим в деле представителей России. Зато будут бывшие россияне в парном фигурном катании и биатлоне. Кроме того, перед публикой предстанет настоящая россыпь суперзвезд мирового спорта — лыжник Йоханнес Клебо, горнолыжница Микаэла Шиффрин, конькобежка Эрин Джексон, фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун. В их исполнении болельщиков ждет настоящий праздник!
Норвежско-французское противостояние в биатлоне
По уровню зрелищности, пожалуй, 15 февраля особняком выглядит биатлон. Именно здесь пройдут сразу две гонки преследования, которые обычно наполнены большим количеством контактной борьбы. Пока свои медали здесь не добирают сразу три сборные: хозяева турнира итальянцы, немцы и шведы. Зато удивила сборная Болгарии, которая уже завоевала одну бронзовую награду.
Первыми на старт выйдут мужчины, где основными претендентами на самые высокие места являются французы и норвежцы, которые захватили лидерство по итогу спринта. Кажется, что чтобы победил кто-то не из этих стран, должно произойти что-то невероятное в лице серьезного залета по лыжам или же какой-то катастрофической стрельбы. Только вот ни того ни другого быть не должно.
Достаточно близки по своим стартовым позициям к тройке шведы, правда, в них уже совсем не верится. Самуэльссон то ошибается на огневом рубеже, то слишком медленно бежит, а Понсилоума не может совладать со стрельбой. Совсем все плохо пока складывается и у хозяина соревнований в Антерсельве Томмазо Джакомеля, который после спринта расположился лишь на 22-й позиции. А ведь перед началом Олимпиады он высоко котировался в каждой гонке.
Женская гонка тоже не должна выйти скучной: первые две спортсменки находятся менее чем в 4 секундах друг от друга, поэтому зарубаться друг с другом они должны будут с самого начала дистанции. Правда, в главных ролях здесь опять же представители Норвегии и Франции: все биатлонное золото этих Олимпийских игр пока лишь на их счету.
Высоки шансы на медаль и у Болгарии. Милена Тодорова выйдет на старт под четвертым номером, так что всеми шансами на призы она точно будет обладать, тем более если ей удастся продемонстрировать ту скорость, которую она показала в спринте, и совладать со стрельбой. Чуть ли не главный шанс на личную медаль Олимпиады здесь имеет Лиза Виттоцци. Условия для итальянки почти идеальные: четыре огневых рубежа, которые она способна пройти чисто, и не такая плохая стартовая позиция.
Поход Клебо за рекордным золотом
В лыжах состоится мужская эстафета, прогнозировать победителя которой после кошмарного выступления шведок совсем не хочется. Напомним, что накануне главные фаворитки полностью провалили гонку, сумев забраться лишь на вторую позицию и проиграв победителям непозволительно много для своего уровня. Теперь можно поверить в абсолютно любой исход мужской гонки, ведь никто не застрахован от такого плохого выступления, которое продемонстрировала Эбба Андерссон.
Если судить по фамилиям, то сильнейший состав, без вопросов, у сборной Норвегии. Наконец-то на старте Олимпиады-2026 можно будет увидеть Эмиля Иверсена, которого тренерский штаб ранее расстроил со скиатлоном. Теперь же норвежец получит шанс стать забойщиком эстафеты, хотя воспоминания об этом у него не лучшие: в Пекине-2022 именно Иверсен проиграл очень много нашему Алексею Червоткину на первом этапе.
Следом на старт выйдут Нюнгет, Хедегарт и Клебо, которые на текущем главном старте четырехлетия уже обладают личными наградами. Вопрос состава призовой тройки — открытый, но здесь точно побороться должны французы, шведы и финны. На глазах у домашней публики может выстрелить и Италия, хотя для этого, скорее всего, понадобятся какие-то шансы от соперников. Ну, а главная интрига — в девятом олимпийском золоте Клебо, которое сделает Йоханнеса самым успешным спортсменом в истории зимних Игр.
За чем еще следить 15 февраля?
Помимо биатлона и лыж, награды разыграют представители фристайла, которые выступят в парном могуле. Следом за ними судьба наград решится в горных лыжах. Здесь в гигантском слаломе второй шанс получат провалившие свои первые выступления на ОИ-2026 суперзвезды — американка Микаэла Шиффрин и итальянка София Годжа. На первый для себя старт на этих Олимпийских играх выйдут бобслеистки, которым предстоит совершить первые две попытки в дисциплине «монобоб». Красивую борьбу обещает подарить и сноуборд-кросс, в котором судьба медалей определится в миксте.
Также этот соревновательный день порадует зрителей предварительными встречами в керлинге и мужском хоккее, где вся борьба сосредоточена еще на групповых матчах. Вечер же будет наполнен конькобежным спортом (здесь все ждут второго золота на дистанции 500 м от американки Эрин Джексон), скелетоном, женскими прыжками с трамплина, фристайлом и короткой программой в фигурном катании у пар, где можно будет увидеть несколько бывших россиян.
Среди тех из не чужих для нас фигуристов, кто претендует на высокие места, — Никита Володин (выступающий за Германию с Минервой Фабьен Хазе) и дуэт Анастасия Метелкина/Лука Берулава, представляющий Грузию. Главные фавориты — чемпионы мира из Японии Рику Миура и Рюити Кихара. Но, как показала история с апсетом американца Ильи Малинина, ничего загадывать наперед здесь тоже нельзя. Россияне, напомним, в парном катании не представлены из-за отказа в нейтральном статусе.
Павел Буров
Расписание соревнований Олимпиады-2026 на 15 февраля (время начала — московское)
11.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 6.
12.00 Бобслей. Женщины. Монобоб. 1-й заезд.
12.30 Фристайл. Мужчины. Парный могул. Финал*
13.15 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования*
13.50 Бобслей. Женщины. Монобоб. 2-й заезд.
14.00 Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета*
14.10 Хоккей. Мужчины. Группа А. Швейцария — Чехия.
15.30 Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом*
15.45 Сноуборд-кросс. Микст. Финал*
16.05 Керлинг. Женщины. Групповой этап. Сессия 6.
16.45 Биатлон. Женщины. Гонка преследования*
18.40 Хоккей. Мужчины. Группа А. Канада — Франция.
19.03 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м*
20.00 Скелетон. Смешанные команды*
21.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап. Сессия 7.
21.10 Хоккей. Мужчины. Группа С. Дания — Латвия.
21.45 Фигурное катание. Пары. Короткая программа.
21.57 Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Женщины. Финал*
23.10 Хоккей. Мужчины. Группа С. США — Германия.
* Медальные розыгрыши.