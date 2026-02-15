Клебо, Шиффрин, Володин: за кем следить на Олимпиаде 15 февраля

Высоки шансы на медаль и у Болгарии. Милена Тодорова выйдет на старт под четвертым номером, так что всеми шансами на призы она точно будет обладать, тем более если ей удастся продемонстрировать ту скорость, которую она показала в спринте, и совладать со стрельбой. Чуть ли не главный шанс на личную медаль Олимпиады здесь имеет Лиза Виттоцци. Условия для итальянки почти идеальные: четыре огневых рубежа, которые она способна пройти чисто, и не такая плохая стартовая позиция.