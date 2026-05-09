День Победы. Кто из ветеранов Великой Отечественной выигрывал Олимпиаду

После войны Тюкалов стал заниматься в гребном клубе «Красное знамя». До Олимпиады он становился победителем чемпионатов СССР в двух видах академической гребли: «четверках» и «восьмерках», после которых попробовал себя в одиночной гребле. На своих первых победных Олимпийских играх гребец на полторы секунды опередил своего конкурента австралийца Мервина Вуда. В 1956 году в Мельбурне Тюкалов стал двукратным олимпийским чемпионом в паре с Александром Беркутовым.