День Победы. Кто из ветеранов Великой Отечественной выигрывал Олимпиаду

Аркадий Воробьев (1924−2012)
Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (1956, 1960) в весовой категории до 90 кг ушел добровольцем на фронт в 17 лет. Воробьев попал в морскую пехоту, а по окончании школы водолазов был отправлен на Черноморский флот, где был зачислен пулеметчиком в 384-й отдельный батальон морской пехоты. Был удостоен медали «За отвагу», ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени.
С 1963 по 1969 год был главным тренером сборной СССР по тяжелой атлетике. С 1977 по 1991 год занимал должность ректора Московского областного государственного института физической культуры (МОГИФК).
Николай Сологубов (1924−1988)
Олимпийский чемпион по хоккею (1956) являлся одним из лучших защитников мирового хоккея в 50-е годы XX века и был первым знаменосцем советской сборной на зимних Олимпийских играх. За всю карьеру хоккеист забросил 128 шайб.
Армейскую службу хоккеист проходил на Дальнем Востоке, в то же время играя за Дом офицеров в Хабаровске. Во время войны Сологубов служил на флоте, однако после ранения стал разведчиком. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За боевые заслуги».
Иван Удодов (1924−1981)
Уроженец Ростовской области стал первым советским олимпийским чемпионом. В 1952 году Иван Удодов завоевал золото Игр в тяжелой атлетике в наилегчайшем весе (до 56 кг).
Когда Удодову было 17 лет, он попал в плен в родном городе Ростове-на-Дону и был отправлен в Германию на принудительные работы. За попытку побега юноша был отправлен в Бухенвальд — один из крупнейших концлагерей Второй мировой войны. Чудом выжив после сильнейшего истощения (Удодов весил 29 кг), по рекомендациям медиков начал физическое восстановление. Постепенно увеличивая нагрузку, он стал увлекаться тяжелой атлетикой, позднее добившись в профессиональной карьере олимпийских высот.
Виктор Чукарин (1921−1984)
Будущий семикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике (1952, 1956) ушел добровольцем на фронт в 1941 году.
Получив ранение и попав в плен, побывал в 17 концлагерях. Чудом выжил, попав с другими заключенными на баржу, предназначенную для затопления. Судно попало в Балтийское море, где людей смог спасти британский сторожевой корабль. Восстановившись после сильного истощения, Чукарин смог вернуться к тренировкам, а затем успешно продолжить спортивную карьеру.
На Олимпийских играх 1952 года Чукарин завоевал золотые медали в многоборье, на коне и в опорном прыжке. На Играх в Мельбурне в 1956 году гимнаст выиграл еще три золота — в командном соревновании, в многоборье и на брусьях.
Яков Пункин (1921−1994)
Яков Пункин стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в 1952 году в Хельсинки.
Придя на срочную службу, был направлен в школу младших командиров танковой части в Волковыске. Оказался на фронте уже в июне 1941 года. В начале войны получил контузию и попал в плен. Почти год Пункин находился в лагере Фуллен в Германии, позже — в концлагере рядом с городом Оснабрюк.
В 1945-м был освобожден из концлагеря и продолжил военную службу в Германии. После возвращения на родину Пункин возобновил занятия борьбой, став чемпионом СССР в 1949 году и завоевав через три года олимпийское золото в легком весе.
Юрий Тюкалов (1930−2018)
Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле (1952, 1956) был уроженцем Ленинграда. Отца забрали на фронт, когда Юрию было 11 лет, и подросток остался с матерью. Пережив всю фашистскую блокаду в городе, Тюкалов помогал тушить зажигательные бомбы, возил воду. Уже в 12 лет Юрий получил медаль «За оборону Ленинграда».
После войны Тюкалов стал заниматься в гребном клубе «Красное знамя». До Олимпиады он становился победителем чемпионатов СССР в двух видах академической гребли: «четверках» и «восьмерках», после которых попробовал себя в одиночной гребле. На своих первых победных Олимпийских играх гребец на полторы секунды опередил своего конкурента австралийца Мервина Вуда. В 1956 году в Мельбурне Тюкалов стал двукратным олимпийским чемпионом в паре с Александром Беркутовым.
После завершения спортивной карьеры Тюкалов окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, посвятив себя изготовлению металлических скульптур.
Грант Шагинян (1923−1996)
Двукратный чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952) отправился добровольцем на фронт в возрасте 18 лет, уже на тот момент став чемпионом СССР среди юношей.
Шагинян ушел на передовую, окончив Сухумское пехотное училище. Гимнаст воевал в составе 155-й стрелковой дивизии и командовал ротой. В 1943 году получил серьезное ранение, после которого хромал всю жизнь. Был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За оборону Кавказа» и «За отвагу».
Несмотря на предостережения врачей, Шагинян вернулся к полноценным тренировкам. В 1948 году гимнаст впервые в карьере завоевал титул чемпиона СССР, а позднее выиграл два олимпийских золота в командном первенстве и упражнениях на кольцах.
Анатолий Парфенов (1925−1993)
В 15 лет будущий олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Анатолий Парфенов отправился добровольцем на фронт и стал пехотным пулеметчиком. В 1943-м участвовал в форсировании Днепра в составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии.
Во время переправы через Днепр для захвата стратегически важного острова рота Парфенова была замечена немцами. Многие солдаты были убиты, и Парфенов, будучи сильно раненным, сумел достать со дна оружие и открыть ответный огонь по врагу. За совершенный подвиг был представлен к ордену Ленина. Несмотря на тяжелые ранения, полученные во время боев, Парфенов смог вернуться на фронт и принять участие в битве за Берлин.
На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне Николай Парфенов завоевал золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории свыше 87 кг, победив Вильфрида Дитриха, представлявшего Германию. Парфенов начал заниматься этим видом спорта за пять лет до олимпийского триумфа.
Павел Харин (1927−2023)
Первые годы войны уроженец Ленинграда, ставший олимпийским чемпионом по гребле на каноэ в 1956 году, провел в родном городе и работал на заводе.
Когда Харину было всего 15 лет, он записался добровольцем на фронт. Служил в Кронштадте. Воевал в дивизионе «морских охотников» в Койвисто (ныне Приморск. — «РБК Спорт»). Закончил войну в Германии, дойдя до Берлина.
Тренироваться Харин начал уже после возвращения с войны. Гребец завоевал золото на Олимпиаде в Стокгольме в каноэ-двойке в паре с советским гребцом Грацианом Ботевым на дистанции 10 км, вместе с ним на этих же Олимпийских играх выиграл серебро в заплыве на 1000 м.
Мария Гороховская (1921−2001)
Уроженка Евпатории стала первой в истории абсолютной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике (1952). До 2021 года Гороховская считалась также рекордсменкой среди женщин по количеству выигранных медалей за одну Олимпиаду. На счету гимнастки во время Олимпийских игр в Хельсинки было семь наград — две золотые и пять серебряных.
В годы блокады Ленинграда Гороховская, приехавшая в город учиться, работала в военном госпитале, позднее была эвакуирована в Казахстан. После войны гимнастка продолжила заниматься спортом, выступая за харьковский «Строитель». Стала чемпионкой СССР в 1948 году, а через четыре года завоевала две золотые олимпийские медали в командном соревновании и многоборье.
После окончания карьеры работала тренером в родной Евпатории, а в 1990 году эмигрировала в Израиль.
Иосиф Бердиев (1924−1992)
Олимпийский чемпион (1952) по спортивной гимнастике в командном соревновании. Был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.
Несмотря на отсутствие информации о детстве и довоенной жизни Иосифа Константиновича Бердиева, известно о его подвигах в апреле 1945 года. В ходе боев за прорыв укрепленного района и освобождение населенных пунктов он проявил исключительную храбрость, умело организуя разведку, уничтожая огневые точки противника и обеспечивая продвижение советской пехоты.
Автор: Полина Мельникова