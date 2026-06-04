Не по флагу: кто блокирует возвращение России в мировой спорт

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) вернул национальные символы сборным России и Белоруссии. Решение вступает в силу на чемпионате мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Однако ближайший крупный турнир — чемпионат Европы во французском городе Антони с 16 по 21 июня — наши спортсмены, скорее всего, проведут в нейтральном статусе. Причина — позиция главы Европейской конфедерации (EFC) Паскаля Теша. Чиновник из Люксембурга регулярно транслирует проукраинские нарративы и инициирует коллективные письма с критикой стратегии снятия политических санкций. В результате сложилась парадоксальная ситуация: на мировом уровне практически все ограничения сняты, а решение европейской федерации от 2023 года о приостановке членства России по-прежнему в силе.
FIE вернула российским фехтовальщикам флаг и гимн
Исполком Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам выступать под национальной символикой начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге.
В организации объяснили решение следованием принципам Олимпийской хартии.
«Это решение отражает приверженность FIE основополагающим принципам Олимпийской хартии, включая недискриминацию, равное обращение и универсальность спорта», — говорится в заявлении федерации.
— В декабре 2025 года FIE одной из первых среди международных федераций по олимпийским видам спорта допустила российских юниоров и кадетов к соревнованиям без ограничений, — напомнил Дегтярев в своем канале в «Макс».
После этого российские фехтовальщики начали регулярно занимать призовые места на крупнейших международных турнирах. Женская юниорская сборная России по сабле выиграла командное золото первенства мира в Бразилии, а на первенстве Европы в Тбилиси российская команда заняла первое место в общекомандном зачете.
Решение FIE приветствовали и в Федерации фехтования России (ФФР).
— Это большая радость для всего российского фехтования. Мы давно ждали этого решения, — заявил «Известиям» президент ФФР Ильгар Мамедов.
По словам Мамедова, на предстоящем чемпионате Европы россияне, вероятнее всего, сохранят нейтральный статус, поскольку членство Федерации фехтования России в Европейской конфедерации до сих пор не восстановлено. Этот вопрос планируется рассмотреть на конгрессе EFC перед стартом турнира, однако даже в случае положительного решения процесс может занять время.
Почему Европа не спешит возвращать Россию в свои турниры
Июньский чемпионат Европы — турнир трудной судьбы. Изначально его планировалось провести в Таллине, но правительство Эстонии не смогло гарантировать выдачу виз участникам из России и Белоруссии. После этого решением FIE и EFC соревнования были перенесены во французский Антони. Это прекрасный пример, как международные спортивные организации должны реагировать на политизированность организаторов крупных стартов. Однако здесь имеется нюанс — инициатором жесткого решения по отношению к эстонцам стала FIE, а глава Европейской конфедерации поначалу не видел в визовых препонах особой проблемы.
Паскаль Теш сменил итальянца Джорджо Скарсо у руля EFC в сентябре 2024 года. В июне 2025-го люксембургский чиновник подписал меморандум с критикой процесса снятия антироссийских санкций, который начался на уровне FIE. Правда, чемпионат Европы проводится под эгидой и по лицензии международной федерации. Поэтому прошлым летом на континентальном турнире в Тбилиси (Грузия) представители России выступали в нейтральном статусе, в том числе в командном разряде (против чего категорически возражал Теш). И это при том, что решение конгресса EFC о приостановке членства национальных федераций России и Белоруссии до сих пор официально не отменено.
Формально главой Международной федерации фехтования является российский бизнесмен Алишер Усманов. Но после победы на выборах в декабре 2024 года он добровольно приостановил исполнение своих обязанностей, чтобы защитить федерацию от наложенных на него персональных санкций ЕС и США. Поэтому FIE в данный момент управляет временный президент Абдельмонейм Эль-Хусейни, представляющий Египет. В целом он проводит дружественную России политику, однако действует очень осторожно, чтобы избежать обвинений в «пророссийском лоббизме», которые постоянно звучат со стороны фехтовальщиков с Украины, из стран Балтии, Скандинавии, а также от поляков.
Украинцы регулярно инициируют открытые письма с критикой процесса возвращения россиян, а также с обвинениями FIE в коррупции и прочих нехороших вещах. Под этими заявлениями появляются десятки подписей, большинство из которых принадлежат совершенно неизвестным спортсменам или тем, кто давно завершил карьеры. Осенью прошлого года земельный суд Гамбурга наложил судебный запрет на утверждения об Алишере Усманове, распространенные журналистом Хайо Зеппельтом на немецком телеканале ARD накануне Олимпиады-2024, о якобы имевшей место «системе подкупа судей». Многие в мире фехтования подозревают, что за этими «сливами» стояли проукраинские чиновники Европейской конфедерации.
Может ли российский спорт перейти в Азию
Пока не известно, будут ли Украина и ее союзники бойкотировать чемпионат мира по фехтованию в Гонконге из-за российской символики. Официально представителям этой страны запрещено участвовать в турнирах, где присутствует российский флаг. Из-за этого, например, украинские дзюдоисты бойкотировали несколько крупных стартов, а призер чемпионата мира Елизавета Литвиненко приняла решение выступать за сборную ОАЭ. Правда, в связи с тем, что сейчас процесс снятия санкций охватил многие виды спорта, особенно в категории юниоров, представители Украины ограничиваются отказом от рукопожатий и совместных фото, а также иногда устраивают демарши на пьедестале во время звучания гимна России.
По данным министра спорта РФ Михаила Дегтярева, FIE стала 10-й международной федерацией, снявшей все ограничения с российских спортсменов. Ранее наших атлетов к соревнованиям под национальной символикой допустили Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Объединенный мир борьбы (UWW), Международные федерации дзюдо (IJF), тхэквондо (World Taekwondo), самбо (FIAS), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA). К этому можно добавить шахматы (ФИДЕ), где вопрос о символике пока завис на согласовании с МОК. Правда, из перечисленных федераций только шесть представлены на летних Олимпийских играх.
Кроме того, Европейская водная федерация (European Aquatics) не хочет санкционировать российскую символику на чемпионате Европы в Париже, который пройдет с 31 июля по 16 августа 2026 года. Там ситуация похожа на ту, которая сложилась в фехтовании. Налицо прямое противодействие европейцев процессу снятия политических санкций. В шахматах и неолимпийской версии тхэквондо (ИТФ) это привело к переходу наших национальных федераций под юрисдикцию Азии. Сейчас эта идея обсуждается в Паралимпийском комитете России, где тоже устали от бесконечных визовых проблем и политических демаршей. Возможно, этот вопрос со временем придется поднять и в других видах спорта, хотя некоторые наши спортивные чиновники выступают категорически против смены прописки, несмотря на все сложности.
Олег Шамонаев