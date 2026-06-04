Не по флагу: кто блокирует возвращение России в мировой спорт

Кроме того, Европейская водная федерация (European Aquatics) не хочет санкционировать российскую символику на чемпионате Европы в Париже, который пройдет с 31 июля по 16 августа 2026 года. Там ситуация похожа на ту, которая сложилась в фехтовании. Налицо прямое противодействие европейцев процессу снятия политических санкций. В шахматах и неолимпийской версии тхэквондо (ИТФ) это привело к переходу наших национальных федераций под юрисдикцию Азии. Сейчас эта идея обсуждается в Паралимпийском комитете России, где тоже устали от бесконечных визовых проблем и политических демаршей. Возможно, этот вопрос со временем придется поднять и в других видах спорта, хотя некоторые наши спортивные чиновники выступают категорически против смены прописки, несмотря на все сложности.