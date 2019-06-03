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3 июня

Брейк-данс: спорт или искусство

А может, и то, и другое?

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7
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7
фотографий
7
фотографий

С 31 мая по 2 июня в петербургском творческом пространстве «Севкабель Порт» проходил лагерь хип-хоп культуры Red Bull BC One Camp. В эти три дня уместились десятки самых разных мероприятий, так или иначе связанных с брейк-дансом (или, как его ещё называют, брейкингом). Но за всем, что происходило на площадках лагеря, стоял вопрос: что же это такое — спортивные выступления или творческий процесс?

Об этом мы решили поговорить с ведущим двух главных баттлов Red Bull BC One Camp Андреем Андронниковым (также известным под псевдонимом Scream One). Андрей — не только диджей и брейкер, но и один из главных экспертов в области российского брейк-данса.

— Для начала скажи: для тебя брейкинг — это спорт или искусство?

— Для меня это искусство. И Exhibition battle, и Red Bull BC One Cypher (главные баттлы Red Bull BC One Camp — прим. редакции) сделаны в традициях хип-хопа, и они оба пример того, что брейкинг — это танец. А танец я понимаю как вид искусства, ведь в нем делается акцент на индивидуальность, собственный почерк, импровизацию.

Спорт оценивается по конкретным критериям, а в брейкинге побеждает тот, кто сольётся с музыкой и покажет гармонию всех элементов этого танца.

— Но ведь спортивные составляющие во всем этом тоже есть?

— Конечно, можно выделить и их: нужно растягиваться, подкачиваться, соблюдать режим питания. Нагрузки здесь очень серьезные.

Я вообще считаю, что брейкинг — самый сложный танец на свете.

Особенно, учитывая, как выросла физическая подготовка участников и сложность их трюков за почти 50 лет существования брейкинга. Сейчас даже гимнасты заимствуют у брейкеров элементы.

— Как ты относишься к тому, что брейк-данс стал олимпийским видом спорта?

— Ничего плохого я в этом не вижу. В жизнь брейкеров, которые решают в этом участвовать, просто добавляется несколько спортивных мероприятий, все остальное остается по-прежнему. Многие из коммьюнити к этому стремятся — они хотят выигрывать медали, зарабатывать гонорары, получить официальный статус, который будет понятен родственникам и окружающим и который можно будет применить в резюме.

Но каждый сам выбирает, участвовать ему в этом или нет.
Во время загрузки произошла ошибка.

— А зачем в брейк-данс идут те, кто не стремится одерживать победы на соревнованиях?

— Все самое главное ты получаешь от брейкинга в процессе. Когда ты танцуешь, ты не думаешь о проблемах, быте, работе, у тебя происходит полная разгрузка. Ты находишься в моменте — живёшь в мире музыки и своего тела, пропускающего эту музыку через себя. Поэтому каждый, кто классно потанцевал, уже чувствует себя победителем.

А соревнования это просто игра, в которую предлагается сыграть творческим людям.

В этой игре каждый раз меняются судьи, диджей и танцпол, но остается главное — сам процесс.

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