Брейк-данс: спорт или искусство
А может, и то, и другое?
А может, и то, и другое?
С 31 мая по 2 июня в петербургском творческом пространстве «Севкабель Порт» проходил лагерь
Об этом мы решили поговорить с ведущим двух главных баттлов Red Bull BC One Camp Андреем Андронниковым (также известным под псевдонимом Scream One). Андрей — не только диджей и брейкер, но и один из главных экспертов в области российского
— Для начала скажи: для тебя брейкинг — это спорт или искусство?
— Для меня это искусство. И Exhibition battle, и Red Bull BC One Cypher (главные баттлы Red Bull BC One Camp — прим. редакции) сделаны в традициях
— Но ведь спортивные составляющие во всем этом тоже есть?
— Конечно, можно выделить и их: нужно растягиваться, подкачиваться, соблюдать режим питания. Нагрузки здесь очень серьезные.
Особенно, учитывая, как выросла физическая подготовка участников и сложность их трюков за почти 50 лет существования брейкинга. Сейчас даже гимнасты заимствуют у брейкеров элементы.
— Как ты относишься к тому, что
— Ничего плохого я в этом не вижу. В жизнь брейкеров, которые решают в этом участвовать, просто добавляется несколько спортивных мероприятий, все остальное остается
— А зачем в
— Все самое главное ты получаешь от брейкинга в процессе. Когда ты танцуешь, ты не думаешь о проблемах, быте, работе, у тебя происходит полная разгрузка. Ты находишься в моменте — живёшь в мире музыки и своего тела, пропускающего эту музыку через себя. Поэтому каждый, кто классно потанцевал, уже чувствует себя победителем.
В этой игре каждый раз меняются судьи, диджей и танцпол, но остается главное — сам процесс.