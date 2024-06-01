В Санкт-Петербурге открыта программа Спортивных игр ПМЭФ

Первый гоночный день стал богатым на спортивные события, а результаты порой удивляли. Признанные фавориты турнира совершали грубые ошибки, было и несколько фальстартов, которые по правилам гонок сразу отправляли команду на последнее место в результатах, что отражалось на итоговых позициях. Ветровые условия порадовали умеренным ветром, но он был рваным и нестабильным, поэтому многие вырвались вперёд за счёт хороших стартов и фактора везения.