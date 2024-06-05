Появился официальный гид по спорту на ПМЭФ

В первом выпуске доступно интервью с новым министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым, материал про тренды российских боксёров в эпоху желания МОК сохранить монополию в спорте, монетизация медиалигами внимание своих аудиторий и интервью с президентом букмекерской компании, из которого станет известно, как букмекеры поддерживают новую систему соревнований.

Так же читателям предлагают узнать, сколько заработали самые успешные спортсмены Спартакиады сильнейших, как питаются участники многодневной велогонки «Золото Ладоги», и какие необычные рекорды установили участники фестиваля скорости «Жигулевская миля» и многое другое.

И, конечно, в выпуске представлен гид по спорту на ПМЭФ: в каких турнирах и гала-матчах сыграть, какие соревнования посмотреть, а также когда пройдут спортивные сессии и что интересного будет в спортивном кластере на выставке форума. Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.