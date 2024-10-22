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Российская второклассница установила мировой рекорд

Лидия Котельникова из Перми установила новый мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщает «Вести Пермь».

За 42 минуты 8-летняя Котельникова подняла десятикилограммовую штангу 1000 раз за 42 минуты. Это мировой рекорд, однако официально он зарегистрирован не был. Предыдущее подобное достижение было установлено 10-летним Владиславом Черепановым в 2021 году.

Для девочки это уже 24-й рекорд по счету. Например, в мае 2024 года она отжалась 1500 раз от пола, а осенью 2023 года стала рекордсменкой России по отжиманию на брусьях с дополнительным весом.

Известно, что Котельникова учится во втором классе и занимается дзюдо.

Ранее сообщалось о том, что российский пауэрлифтер Павел Шипулов пытался установить рекорд турнира на Лиге профессионального жима в Оренбурге, но потерпел неудачу.