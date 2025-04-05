А так каждый год об этом думаю, когда заканчивать, но потом я просто понимаю, что ничего особо делать не умею. А сейчас мысли такие, что мне нравится кататься на лыжах. Я все прекрасно понимаю. Когда закончу, я могу идти бесплатно кататься на лыжах, ха-ха. Сейчас я это делаю и получаю за это денежные средства, которые я могу потратить на свою семью", — сказал Устюгов.
Устюгов о возможном завершении карьеры: «Каждый год об этом думаю, но потом просто понимаю, что ничего особо делать не умею»
"Я готовлюсь к следующему сезону и точно не собираюсь завершать пока карьеру. Есть мотивация показать себя на чемпионате России. Хочу, чтобы как можно больше югорских спортсменов выступало. Если будет такая возможность готовиться рядом, чтобы как-то поделиться своими знаниями, если это будет необходимо, то в принципе я готов.