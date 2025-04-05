Устюгов о возможном завершении карьеры: «Каждый год об этом думаю, но потом просто понимаю, что ничего особо делать не умею»

А так каждый год об этом думаю, когда заканчивать, но потом я просто понимаю, что ничего особо делать не умею. А сейчас мысли такие, что мне нравится кататься на лыжах. Я все прекрасно понимаю. Когда закончу, я могу идти бесплатно кататься на лыжах, ха-ха. Сейчас я это делаю и получаю за это денежные средства, которые я могу потратить на свою семью", — сказал Устюгов.