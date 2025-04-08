Неймар в костюме с эмблемой Бэтмена посетил раздевалку «Сантоса» перед матчем. Форвард не играет из-за травмы

Неймар не сыграл в матче 2-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Баия» (2:2), состоявшемся в ночь на 7 апреля. Он посетил раздевалку, поддержал партнеров по команде, сказав напутственные слова, но покинул стадион до начала игры.
Футболист появился в раздевалке в костюме из коллекции Warner Bros. Discovery, приуроченной к 85-летию героя комиксов, выпущенной в 2024 году.
Напомним, что Неймар является поклонником комиксов. На спине бывшего нападающего «Барселоны» и «ПСЖ» есть тату ировки с изображением Бэтмена и Человека-паука.
Изображение: x.com/ActuFoot_