Жак Вильнев: «Ферстаппен — Криштиану Роналду, лучший из лучших»

"Макс Ферстаппен может попросить о чем угодно, и это будет стоить того. Любая команда будет показывать хорошие результаты с ним.
Он Криштиану Роналду. Он один из таких людей — на самой вершине. Лучший из лучших. Он действительно играет решающую роль в команде.
Его ценность никак не связана с имиджем. Нет, это реальная ценность, стабильная", — заявил канадец.
Вильнев отреагировал на слухи о том, что четырехкратный чемпион «Ф-1» может взять годовой отпуск:
«Мы никогда не видим его подавленным, он никогда не устает. Пока в нем есть эта страсть, он продолжит гоняться. Сложно представить, что он будет страстно относиться к какому-то другому делу».
Жак также высказался о потенциальном переходе Макса в другую команду:
"В теории у него контракт до 2028 года, но есть опция — легкий способ уйти. Это объяснило бы, почему команда так быстро поменяла второго номера.
Важно, какая команда позволит Максу Ферстаппену работать так, как он работает сейчас с инженерами. Если не получится создать такую синергию, не удастся показать максимум.
«Астон Мартин», пожалуй, позволил бы Максу плотно взаимодействовать с инженерами — в том числе потому, что Эдриан Ньюи знает стиль работы Макса".
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен продолжает удивлять своим уровнем выступлений».
Франц Тост: «Могу представить, что Ферстаппен пропустит сезон-2026».