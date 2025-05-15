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Жак Вильнев: «Ферстаппен — Криштиану Роналду, лучший из лучших»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Источник: Спортс"

"Макс Ферстаппен может попросить о чем угодно, и это будет стоить того. Любая команда будет показывать хорошие результаты с ним.

Он Криштиану Роналду. Он один из таких людей — на самой вершине. Лучший из лучших. Он действительно играет решающую роль в команде.

Его ценность никак не связана с имиджем. Нет, это реальная ценность, стабильная", — заявил канадец.

Вильнев отреагировал на слухи о том, что четырехкратный чемпион «Ф-1» может взять годовой отпуск:

«Мы никогда не видим его подавленным, он никогда не устает. Пока в нем есть эта страсть, он продолжит гоняться. Сложно представить, что он будет страстно относиться к какому-то другому делу».

Жак также высказался о потенциальном переходе Макса в другую команду:

"В теории у него контракт до 2028 года, но есть опция — легкий способ уйти. Это объяснило бы, почему команда так быстро поменяла второго номера.

Важно, какая команда позволит Максу Ферстаппену работать так, как он работает сейчас с инженерами. Если не получится создать такую синергию, не удастся показать максимум.

«Астон Мартин», пожалуй, позволил бы Максу плотно взаимодействовать с инженерами — в том числе потому, что Эдриан Ньюи знает стиль работы Макса".

Кристиан Хорнер: «Ферстаппен продолжает удивлять своим уровнем выступлений».

Франц Тост: «Могу представить, что Ферстаппен пропустит сезон-2026».