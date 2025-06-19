Виктория Боня о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе: «В Монако пошли на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с ним»

— Окей. Ну, а что, все это было в моей жизни. Я с очень многими футболистами знакома. Вот посмотри мою стену: футболка Месси, бутсы с автографами Пеле и Лео. Футболку Криштиану подарила ребятам из детского дома. Его, правда, лично не знаю. А вот Неймара и Мбаппе — да. Очень со многими легендами мы общаемся, я брала интервью.
— Просто постоянно романтический флер — встречалась, целовалась…
— С Димитровым у нас правда был роман, мы встречались. Ну, было, что я могу сделать? Марат — мой любимый друг, просто друг, и у нас очень теплые и классные отношения. Без романтики.
А так — разное случалось. Все-таки 45, большая история, ха-ха.
— Многие не поняли, как получилось с Мбаппе.
— Да нормально было. По ним не скажешь, что 17 лет. Они прилетали в Монако на уик-энд с Неймаром. Мы ходили вместе на ужин. Потом на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с Мбаппе.
— Обычная вечеринка в Монако?
— Да-да. Но дальше этого ничего не пошло. Я могу пофлиртовать, но не падкая на такие дела. Мне надо, чтобы контакт был, эмоции, чтобы чувствовала человека. По-другому не могу. Просто механизм меня не интересует, — рассказала экс-участница «Дома-2».
Виктория Боня — интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе.