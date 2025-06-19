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Виктория Боня о том, как целовалась с 17-летним Мбаппе: «В Монако пошли на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с ним»

— Переходил на Спортсе«» по тегу с твоей фамилией, там были разные истории. Про дружбу с Маратом Сафиным. Как встречалась с Григором Димитровым. И «я целовалась с 17-летним Мбаппе». Это создает определенный образ.

Источник: Спортс"

— Окей. Ну, а что, все это было в моей жизни. Я с очень многими футболистами знакома. Вот посмотри мою стену: футболка Месси, бутсы с автографами Пеле и Лео. Футболку Криштиану подарила ребятам из детского дома. Его, правда, лично не знаю. А вот Неймара и Мбаппе — да. Очень со многими легендами мы общаемся, я брала интервью.

— Просто постоянно романтический флер — встречалась, целовалась…

— С Димитровым у нас правда был роман, мы встречались. Ну, было, что я могу сделать? Марат — мой любимый друг, просто друг, и у нас очень теплые и классные отношения. Без романтики.

А так — разное случалось. Все-таки 45, большая история, ха-ха.

— Многие не поняли, как получилось с Мбаппе.

— Да нормально было. По ним не скажешь, что 17 лет. Они прилетали в Монако на уик-энд с Неймаром. Мы ходили вместе на ужин. Потом на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с Мбаппе.

— Обычная вечеринка в Монако?

— Да-да. Но дальше этого ничего не пошло. Я могу пофлиртовать, но не падкая на такие дела. Мне надо, чтобы контакт был, эмоции, чтобы чувствовала человека. По-другому не могу. Просто механизм меня не интересует, — рассказала экс-участница «Дома-2».

Виктория Боня — интервью: восхождение на Эверест, зависть к Курниковой, поцелуй с Мбаппе.