Дмитрий Губерниев: «На ЧМ нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: Россия-Россия, русские плывут! Надо возвращать флаг и гимн»

"Итоги исторические. В бассейне у пловцов восемь медалей, включая три золота. Впервые с 1973 года мы выигрываем комбинированную эстафету! И Советский Союз, и Россия могли об этом только мечтать. И у нас уже семь чемпионов! Четверо героев, плывшие вечером, и трое, которые плыли с утра. А Андрей Минаков и там и сям успел. Это блестящий итог.