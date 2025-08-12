«Наполи» показал кофейный третий комплект формы на сезон-2025/26

В Неаполе кофе — это гораздо больше, чем просто напиток: это ежедневный ритуал, момент общения и символ, глубоко укоренившийся в душе неаполитанцев. Более двух веков неаполитанцы с гордостью хранят искусство его приготовления, от традиционной кукумеллы, культового «неаполитанского кофейника», до его более современных интерпретаций.