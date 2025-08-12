Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привалова о росте результатов на ЧР: «Наверное, это связано с приходом новой мотивации — все‑таки неплохие призовые по сезону»

На прошлой неделе в Казани прошел чемпионат России по легкой атлетике.

Источник: Спортс"

"Организация в Казани всегда была на высоком уровне, а сейчас, считаю, было эталонное проведение. И по размещению спортсменов, и по всем мелочам, начиная с разминочной зоны и заканчивая тем, как приносят вещи.

Мне вообще нравится Казань. Мало того, что ты приезжаешь в красивейший город, так еще и стадион находится в таком месте, которое просто заставляет выступать хорошо.

Во многих видах программы результаты выше, чем были год‑два назад. Наверное, это связано с приходом новой мотивации, все‑таки достаточно неплохие призовые по сезону, как следствие — есть результат", — рассказала член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.