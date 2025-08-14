Ричмонд
Армрестлинг. East vs West 19. Ларратт поборется с Курдечей на обеих руках, Хатчингс против Чаффи, Маск встретится с Ларссоном, другие поединки

В главном противостоянии карда Девон Ларратт дважды поборется с Алексом Курдечей — и на левой, и на правой руках.

Источник: Спортс"

Армрестлинг.

East vs West 19.

Ловленд, США.

Начало — 3:30 по московскому времени (в ночь на 16 августа).

Мужчины.

Правши.

Девон Ларратт (Канада) — Алекс Курдеча (Польша).

Тодд Хатчингс (США) — Дейв Чаффи (США).

Брэндон Аллен (США) — Брайан Шоу (США).

Мэтт Маск (Канада) — Филип Ларссон (Швеция).

Рикерд Борнман (ЮАР) — Павел Дербеденев (Украина).

Эдди Холл (Великобритания) — Роберт Оберст (США).

Сайр Браун (США) — Дерек Смит (США).

Лоуренс Шахлай (Великобритания) — Мартиньш Лицис (США).

Левши.

Девон Ларратт (Канада) — Алекс Курдеча (Польша).

Женщины.

Правши.

Габи Васконселос (Бразилия) — Джослин Бриссон (Канада).