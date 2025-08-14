Армрестлинг. East vs West 19. Ларратт поборется с Курдечей на обеих руках, Хатчингс против Чаффи, Маск встретится с Ларссоном, другие поединки

Армрестлинг.
East vs West 19.
Ловленд, США.
Начало — 3:30 по московскому времени (в ночь на 16 августа).
Мужчины.
Правши.
Девон Ларратт (Канада) — Алекс Курдеча (Польша).
Тодд Хатчингс (США) — Дейв Чаффи (США).
Брэндон Аллен (США) — Брайан Шоу (США).
Мэтт Маск (Канада) — Филип Ларссон (Швеция).
Рикерд Борнман (ЮАР) — Павел Дербеденев (Украина).
Эдди Холл (Великобритания) — Роберт Оберст (США).
Сайр Браун (США) — Дерек Смит (США).
Лоуренс Шахлай (Великобритания) — Мартиньш Лицис (США).
Левши.
Девон Ларратт (Канада) — Алекс Курдеча (Польша).
Женщины.
Правши.
Габи Васконселос (Бразилия) — Джослин Бриссон (Канада).