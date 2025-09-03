Ричмонд
В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах флага

Этот вопрос уже прорабатывается в Госдуме.

Источник: Спортс"

"В весеннюю сессию мною совместно с депутатами Сергеем Колуновым и Ильей Вольфсоном был направлен запрос в Минспорт России о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов обязательных к изучению.

Министерство спорта поддерживает наши инициативы. Министерство просвещения высказало ряд замечаний по возможности внедрения данной инициативы. С коллегами из соответствующих министерств (спорта и просвещения) продолжим диалог, учитывая важность данной инициативы", — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

