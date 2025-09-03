В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах флага

Узнать больше по теме

ГТО в 2025 году: что нужно знать о комплексе желающим сдать нормативы и получить значок

В России постепенно растет число людей, занимающихся физической культурой и спортом. Чтобы проверить себя и свои силы, многие граждане сдают нормативы комплекса ГТО. Рассказываем, что собой представляет эта программа в 2025 году.