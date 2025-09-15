Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках в высоту, метании молота и на 110 м с барьерами, женщины — на 1500 м

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Источник: Спортс"

Токио, Япония.

14:35.

Фавориты: Хэмиш Керр (Новая Зеландия), Олег Дорощук (Украина), У Сан Хек (Южная Корея).

Метание молота, мужчины.

15:00.

Фавориты: Итан Катцберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Руди Винклер (США).

1500 м, женщины.

16:05.

Фавориты: Фейт Кипьегон (Кения), Джессика Халл (Австралия), Нелли Чепчирчир (Кения).

110 м c/б, мужчины.

16:20.

Состав участников финала определится позднее.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — на «Матч ТВ».

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен.