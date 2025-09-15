Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Мужчины разыграют медали в прыжках в высоту, метании молота и на 110 м с барьерами, женщины — на 1500 м

Токио, Япония.
Прыжки в высоту, мужчины.
14:35.
Фавориты: Хэмиш Керр (Новая Зеландия), Олег Дорощук (Украина), У Сан Хек (Южная Корея).
Метание молота, мужчины.
15:00.
Фавориты: Итан Катцберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Руди Винклер (США).
1500 м, женщины.
16:05.
Фавориты: Фейт Кипьегон (Кения), Джессика Халл (Австралия), Нелли Чепчирчир (Кения).
110 м c/б, мужчины.
16:20.
Состав участников финала определится позднее.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — на «Матч ТВ».
