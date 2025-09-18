Чемпионат мира по борьбе-2025. Японец Кусака, венгр Витек, спортсмены из Ирана, Грузии и Армении выступят в финалах в греко-римской борьбе

Загреб, Хорватия.
Греко-римская борьба.
Начало финалов — после 19:00 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция — «Матч ТВ».
До 55 кг.
В финале встретятся Пайам Ахмади Балутаки (Иран) и Вахтанг Лолуа (Грузия).
До 77 кг.
В финале встретятся Нао Кусака (Япония) и Малхас Амоян (Армения).
До 82 кг.
В финале встретятся Холамреза Фарохисенжани (Иран) и Гела Болквадзе (Грузия).
До 130 кг.
В финале встретятся Амин Мирзазаде (Иран) и Дариус Витек (Венгрия).
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе.