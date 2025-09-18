Ричмонд
Чемпионат мира по борьбе-2025. Японец Кусака, венгр Витек, спортсмены из Ирана, Грузии и Армении выступят в финалах в греко-римской борьбе

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025.

Источник: Спортс"

Загреб, Хорватия.

Греко-римская борьба.

Начало финалов — после 19:00 по московскому времени (19 сентября), прямая трансляция — «Матч ТВ».

До 55 кг.

В финале встретятся Пайам Ахмади Балутаки (Иран) и Вахтанг Лолуа (Грузия).

До 77 кг.

В финале встретятся Нао Кусака (Япония) и Малхас Амоян (Армения).

До 82 кг.

В финале встретятся Холамреза Фарохисенжани (Иран) и Гела Болквадзе (Грузия).

До 130 кг.

В финале встретятся Амин Мирзазаде (Иран) и Дариус Витек (Венгрия).

Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе.