Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали в ходьбе на 20 км, толкании ядра, метании копья, семиборье и 5000 м у женщин, 800 м — у мужчин

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025.

Источник: Спортс"

Токио, Япония.

Спортивная ходьба, 20 км, женщины.

1:30.

Фавориты: Ян Цзяюй (Китай), Мария Перес (Испания), Нанако Фудзии (Япония), Антонелла Пальмизано (Италия), Кимберли Гарсия Леон (Перу), Аленья Гонсалес (Мексика).

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины.

3:50.

Фавориты: Тосикадзу Яманиси, Сатоси Маруо, Кенто Йосикава (все — Япония), Кайо Бонфим (Бразилия), Ван Чжаочжао (Китай), Персеус Карлстрем (Швеция).

Толкание ядра, женщины.

13:54.

Фавориты: Чейз Джексон (США), Йемиси Огунлейе (Германия), Гун Лицзяо (Китай), Джессика Схилдер (Нидерланды), Сара Миттон (Канада).

Метание копья, женщины.

15:05.

Фавориты: Виктория Хадсон (Австрия), Адриана Вилагош (Сербия), Маккензи Литтл (Австралия), Элина Дженго (Греция), Йо-Ане дю Плесси (ЮАР).

Семиборье, женщины.

15:11.

Фавориты: Анна Холл (США), Нафиссату Тиам (Бельгия), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания).

5000 м, женщины.

15:29.

Фавориты: Беатрис Чебет, Агнес Джебет Нгетич, Фейт Кипьегон (все — Кения), Гудаф Цегай, Медина Эйса (обе — Эфиопия), Надя Батоклетти (Италия).

800 м, мужчины.

16:22.

Фавориты: Эммануэль Ваньоньи (Кения), Марко Ароп (Канада), Джамель Седжати (Алжир), Мохамед Аттауи (Испания), Макс Берджин (Великобритания), Чеписо Масалела (Ботсвана).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское. Прямые трансляции — на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».

Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио.