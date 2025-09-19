Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали в ходьбе на 20 км, толкании ядра, метании копья, семиборье и 5000 м у женщин, 800 м — у мужчин

Токио, Япония.
Спортивная ходьба, 20 км, женщины.
1:30.
Фавориты: Ян Цзяюй (Китай), Мария Перес (Испания), Нанако Фудзии (Япония), Антонелла Пальмизано (Италия), Кимберли Гарсия Леон (Перу), Аленья Гонсалес (Мексика).
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины.
3:50.
Фавориты: Тосикадзу Яманиси, Сатоси Маруо, Кенто Йосикава (все — Япония), Кайо Бонфим (Бразилия), Ван Чжаочжао (Китай), Персеус Карлстрем (Швеция).
Толкание ядра, женщины.
13:54.
Фавориты: Чейз Джексон (США), Йемиси Огунлейе (Германия), Гун Лицзяо (Китай), Джессика Схилдер (Нидерланды), Сара Миттон (Канада).
Метание копья, женщины.
15:05.
Фавориты: Виктория Хадсон (Австрия), Адриана Вилагош (Сербия), Маккензи Литтл (Австралия), Элина Дженго (Греция), Йо-Ане дю Плесси (ЮАР).
Семиборье, женщины.
15:11.
Фавориты: Анна Холл (США), Нафиссату Тиам (Бельгия), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания).
5000 м, женщины.
15:29.
Фавориты: Беатрис Чебет, Агнес Джебет Нгетич, Фейт Кипьегон (все — Кения), Гудаф Цегай, Медина Эйса (обе — Эфиопия), Надя Батоклетти (Италия).
800 м, мужчины.
16:22.
Фавориты: Эммануэль Ваньоньи (Кения), Марко Ароп (Канада), Джамель Седжати (Алжир), Мохамед Аттауи (Испания), Макс Берджин (Великобритания), Чеписо Масалела (Ботсвана).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское. Прямые трансляции — на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио.