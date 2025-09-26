420 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты

«Тест на гендерную принадлежность легкоатлетки проходят только один раз в жизни. В конце августа во время финала “Королевы спорта” в Екатеринбурге мы организовали централизованное тестирование. 420 легкоатлеток прошли это тестирование, оно продолжается. Я думаю, что вся женская сборная до конца года пройдет это тестирование.