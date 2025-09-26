Ричмонд
420 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты

420 российских легкоатлеток прошли обязательное гендерное тестирование.

Источник: Спортс"

Об этом сообщил исполнительный директор Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.

«Тест на гендерную принадлежность легкоатлетки проходят только один раз в жизни. В конце августа во время финала “Королевы спорта” в Екатеринбурге мы организовали централизованное тестирование. 420 легкоатлеток прошли это тестирование, оно продолжается. Я думаю, что вся женская сборная до конца года пройдет это тестирование.

По моей информации, результаты тестов придут в течение двух месяцев после их сдачи. Мы не ожидаем никаких сюрпризов, но это важная процедура, которую нужно пройти спортсменкам", — рассказал Ярышевский.

Согласно новым правилам World Athletics, гендерное тестирование необходимо для допуска к женским соревнованиям.