Кристина Новицкая: «Есть стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но у нас в сборной все девчонки красивые!»

Да, действительно есть такой стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но это не зависит от вида спорта, у нас в сборной все девчонки красивые, все фигуристые! В тяжелой атлетике сейчас больше девушек тренируется, чем парней. В моем родном городе Челябинске все больше и больше девочек приходят в наш зал.