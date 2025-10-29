Кристина Новицкая: «Есть стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но у нас в сборной все девчонки красивые!»

Да, действительно есть такой стереотип, что в тяжелой атлетике не может быть красивых девушек. Но это не зависит от вида спорта, у нас в сборной все девчонки красивые, все фигуристые! В тяжелой атлетике сейчас больше девушек тренируется, чем парней. В моем родном городе Челябинске все больше и больше девочек приходят в наш зал.
Медийность спорта поможет, чтобы стереотип поменялся. Люди увидят, что красивые девушки и штанга — это нормальное явление. Часто ли парни подкатывают? Да", — рассказала бронзовый призер чемпионата Европы Кристина Новицкая.