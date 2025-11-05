Ричмонд
Дмитрий Васильев: «Запад дал Норвегии зеленый свет в завоевании олимпийских медалей, используя весь допинг, который только возможен»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о планах сборной Норвегии на 35 медалей на Олимпиаде-2026.

Источник: Sports

"Запад дал Норвегии зеленый свет в завоевании олимпийских медалей, используя весь допинг, который только возможен. Подоплеку можно найти, это не важно. Главное — какой им допинг нужен, а дальше сами найдут болезни и выпишут справки под эти болезни, терапевтические исключения.

35 олимпийских медалей многовато для Норвегии, это большое количество для такой маленькой страны, у которой ресурсов-то особых нет, а система подготовки норвежцев в принципе всем известна.

Они, не стесняясь, мошенническим образом используют допинг под вымышленными предлогами. Сегодня это изощренная форма мошенничества в западном спорте", — сказал Васильев.

Наш чемпион искренне уверен, что Норвегия побеждает на допинге. Мы с ним поспорили.