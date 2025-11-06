Дюмин: Путин обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта в России

В частности, поставлена задача не только вовлекать в занятия физической культурой и спортом как можно больше детей и молодежи, но и отслеживать конечный результат этих занятий. Системно мониторить, как улучшается здоровье ребенка, повышается его успеваемость и общий уровень развития. Для этого президент предложил синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах.