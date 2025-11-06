Дюмин: Путин обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта в России

"На заседании совета по спорту Владимир Владимирович Путин обозначил новые подходы к развитию детско-юношеского спорта.
В частности, поставлена задача не только вовлекать в занятия физической культурой и спортом как можно больше детей и молодежи, но и отслеживать конечный результат этих занятий. Системно мониторить, как улучшается здоровье ребенка, повышается его успеваемость и общий уровень развития. Для этого президент предложил синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах.
По-прежнему актуальной остается задача повышения доступности спорта для детей. Активно ведутся модернизация действующих и строительство новых спортивных объектов. Как отметил президент, за 5 лет построено более 2700 объектов спорта. И эта работа будет продолжена, средства на нее выделены.
Кроме того, чтобы сделать спорт доступным для детей независимо от места их жительства и уровня обеспеченности их родителей, необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки для многодетных семей, семей с небольшим достатком, ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Еще одна важная задача — развитие системы соревнований в России, включая любительские турниры. Соревнований должно проходить больше, а число их участников — увеличиваться. Нужны новые форматы, учитывающие интересы нового поколения и привлекательные для ребят всех возрастов. Теме развития системы соревнований президент предложил посвятить отдельное заседание совета по спорту.
Совет с помощью своих рабочих органов, а также профильной комиссии госсовета окажет необходимое содействие в реализации подходов, обозначенных главой государства. У нас 30 миллионов детей. И от того, какие условия для их всестороннего развития мы создадим, без всякого преувеличения зависит будущее России", — отметил Дюмин.