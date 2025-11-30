Аккерманн перешел из «Енисея-СТМ» в «Читас» из ЮАР

Регби в России очень силовое. Там также невероятно усердно тренируются, а учитывая, что в каждой команде по пять-шесть иностранцев, конкуренция очень высокая. Там довольно хороший уровень регби, что, безусловно, качественно подготавливает к тому, что ждет тебя впереди, особенно в Кубке Вызова«, — рассказал Аккерманн соцсетям “Читас”.