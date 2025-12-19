Медийные всадники

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 наиболее дорогих спортивных клубов мира. Этот перечень вновь состоит в основном из североамериканских франшиз, а на его верхушке уже десять лет держится команда Национальной футбольной лиги (NFL; речь в данном случае идет об американском футболе) «Даллас Ковбойс». Ее стоимость достигла $13 млрд, то есть выросла примерно на 30% по сравнению с прошлогодней оценкой. Большинство клубов подорожали заметно (в среднем — на 22% за год). Авторы отчета связывают это прежде всего с резким повышением их доходов от медийных прав.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира по состоянию на конец 2025 года. Из него следует, что совокупная стоимость 50 наиболее дорогих команд составляет $353 млрд. Это на 22% больше, чем год назад, и более чем вдвое больше, чем четыре года назад.
В десятый раз подряд список возглавил «Даллас Ковбойс». По данным источника, стоимость этого клуба NFL составляет $13 млрд. Шесть лет назад он лидировал с оценкой в $5 млрд. Теперь этого недостаточно, даже чтобы войти в топ-50 — таких «дешевых» команд в материале издания нет (см. рисунок).
Год назад «Даллас Ковбойс» первым перешагнул 10-миллиардный рубеж. Теперь команд, преодолевших эту отметку, оказалось пять: добавились соперники техасцев по лиге «Лос-Анджелес Рэмс» ($10,5 млрд) и «Нью-Йорк Джайантс» ($10,1 млрд) и два представителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — «Голден Стейт Уорриорс» ($11 млрд) и «Лос-Анджелес Лейкерс» ($10 млрд). Еще одна баскетбольная франшиза подобралась к круглой цифре вплотную. Речь идет о «Нью-Йорк Никс», стоящем, по расчетам Forbes, $9,75 млрд.
В рейтинге вновь преобладают клубы из двух упомянутых лиг. Команд NFL в нем 30, НБА — 12. А в целом Северную Америку представляют 44 организации из 50 отобранных (еще две — наиболее популярные бейсбольные клубы «Нью-Йорк Янкис» и «Лос-Анджелес Доджерс»).
Европейские футбольные гранды, в начале прошлого десятилетия шедшие в авангарде, вновь не так высоко: мадридский «Реал» занимает 20-ю строчку ($6,75 млрд), а его вечный противник «Барселона» — 42-ю ($5,65 млрд); «Манчестер Юнайтед» делит 24-е место ($6,6 млрд), а его заклятый соперник «Ливерпуль» — 48-е ($5,4 млрд). Их стоимость почти не изменилась (за год зафиксирован рост не более 2%). Мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вовсе выбыли из списка. Причины стагнации ясны: в части доходов, получаемых от медиаправ, футбольные клубы Старого Света, кажется, достигли потолка. Между тем их затраты год от года растут. Похожая ситуация и в бейсболе.
Такая динамика продиктована как раз выгодными сделками по продаже медиаправ. NFL до 2033 года гарантированно распределит между командами $125,5 млрд от договоров с различными телеканалами и стриминговыми сервисами (таких партнеров у лиги полдесятка). У НБА до 2035 года действует схожий по структуре контракт, который принесет ее командам $76 млрд.
Вернулись в рейтинг отсутствовавшие в прошлогодней его версии представители наиболее престижной гоночной серии мира — «Формулы-1». После утверждения в 2021 году потолка расходов «конюшни» начали гораздо чаще выходить в плюс и стали куда привлекательнее для инвесторов. В последнем списке Forbes их две. Ferrari находится на 26-й строчке ($6,5 млрд). Mercedes, за пятипроцентный пакет акций которого руководитель и совладелец команды Тото Вольф в ноябре получил $300 млн, — на 34-й ($6 млрд).
Роман Левищев