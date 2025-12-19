Медийные всадники

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 наиболее дорогих спортивных клубов мира. Этот перечень вновь состоит в основном из североамериканских франшиз, а на его верхушке уже десять лет держится команда Национальной футбольной лиги (NFL; речь в данном случае идет об американском футболе) «Даллас Ковбойс». Ее стоимость достигла $13 млрд, то есть выросла примерно на 30% по сравнению с прошлогодней оценкой. Большинство клубов подорожали заметно (в среднем — на 22% за год). Авторы отчета связывают это прежде всего с резким повышением их доходов от медийных прав.