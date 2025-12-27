Журова о человеке года в России: «Овечкин — достойная кандидатура, его рекордом были увлечены многие. Гимнастка Мельникова и синхронист Мальцев претендовали бы, но их не все знают»

"Могли бы претендовать гимнастка Ангелина Мельникова, которая большая молодец, или синхронист Саша Мальцев. Но, к сожалению, их не все знают, а только те, кто любит спорт. Поэтому не каждый их назовет.
А вот в рекорд Александра Овечкина были увлечены многие, это был почти флешмоб. Это вызывало азарт у мирового и российского сообщества. Овечкин — достойная кандидатура на звание человека года", — сказала Журова.
Депутат Свищев: «Овечкин — человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией — построить академию в Москве».
Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, Путин — 33%, Трамп — 4%, Лавров, Долина и Маск — по 1%. 35% не назвали никого (Russian Field).