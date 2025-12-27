Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова о человеке года в России: «Овечкин — достойная кандидатура, его рекордом были увлечены многие. Гимнастка Мельникова и синхронист Мальцев претендовали бы, но их не все знают»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала претендентов на звание человека года в России.

Источник: Спортс"

"Могли бы претендовать гимнастка Ангелина Мельникова, которая большая молодец, или синхронист Саша Мальцев. Но, к сожалению, их не все знают, а только те, кто любит спорт. Поэтому не каждый их назовет.

А вот в рекорд Александра Овечкина были увлечены многие, это был почти флешмоб. Это вызывало азарт у мирового и российского сообщества. Овечкин — достойная кандидатура на звание человека года", — сказала Журова.

Депутат Свищев: «Овечкин — человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией — построить академию в Москве».

Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, Путин — 33%, Трамп — 4%, Лавров, Долина и Маск — по 1%. 35% не назвали никого (Russian Field).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше