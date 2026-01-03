Дисквалификацию за допинг отбывают 387 спортсменов из России

Узнать больше по теме

Пауэрлифтинг: сила, техника и преодоление

Этот уникальный вид спорта для тех, кто ценит не только эстетику натренированного тела, но и физическую мощь. В данной статье мы детально рассмотрим, что представляет собой пауэрлифтинг, какие разновидности и упражнения в него входят, как проходят соревнования и какие программы тренировок помогут достичь успеха. Вы также узнаете об основных противопоказаниях и текущих мировых рекордах.