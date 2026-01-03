Ричмонд
Дисквалификацию за допинг отбывают 387 спортсменов из России

В 2026 году завершится срок дисквалификаций у 126 спортсменов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. По состоянию на 3 января 2026 года 387 спортсменов из России отбывают дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Из 387 спортсменов 295 были отстранены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), 94 — по решению международных федераций по видам спорта и других национальных антидопинговых агентств (тяжелоатлет Родион Бочков и легкоатлетка Светлана Карамашева получили дисквалификации и от РУСАДА, и от международных федераций).

В 2026 году завершится срок дисквалификаций у 126 спортсменов.

17 атлетов отстранены от спорта пожизненно. В этот список входят восемь представителей пауэрлифтинга (Андрей Беляев, Андрей Маланичев, Сергей Пономарев, Артем Пузырников Иван Соловьев, Николай Суслов, Дмитрий Шведов-Виардо и Сергей Сычев), шесть — из легкой атлетики (Лада Чернова, Станислав Емельянов, Игорь Ерохин, Ирина Коржаненко, Сергей Морозов и Наталья Шеходанова), по одному — из велоспорта (Александр Бударагин), тяжелой атлетики (Денис Ширяков) и спортивной борьбы (Шамиль Эрдоган).

