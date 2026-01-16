Ричмонд
Стали известны самые высокооплачиваемые спортсмены 2025 года

Стали известны самые высокооплачиваемые спортсмены 2025 года. Рейтинг приводит издание Sportico.

Источник: Reuters

Больше всех за календарный год заработал португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В 2025 году 40-летний нападающий стал богаче на 260 миллионов долларов. Португалец получает более 200 миллионов долларов третий год подряд.

Вторым стал мексиканский боксер Сауль Альварес. В 2025 году он заработал 137 миллионов долларов. На третьем месте расположился другой футболист Лионель Месси — 130 миллионов долларов. На четвертой строчке бейсболист Хуан Сото (129,2 миллиона долларов), на пятой — баскетболист Леброн Джеймс (128,7 миллиона долларов).

В ноябре 2025 года Роналду в интервью журналист Пирсу Моргану рассказал о самой дорогой покупке в жизни. По его словам, это был самолет, который он приобрел его 13 лет назад.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

