Флик о разгромном поражении от «Атлетико»: «В ответном матче будет очень сложно, но “Барселона” будет бороться»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отметил, что команда не намерена сдаваться после разгромного поражения от «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Игра прошла 12 февраля в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу «матрасников». Сине-гранатовые впервые с 1989 года уступили «Атлетико» с разницей в четыре мяча.

«Наша игра не была хорошей. Теперь мы должны думать о втором матче. Будет очень сложно, но мы будем бороться. В перерыве мы обсудили различные ситуации и то, как нам действовать лучше. В первом тайме мы не увидели ту команду, которую я хотел бы видеть», — приводит Marca слова Флика.

Немецкий специалист также выразил недоумение по поводу решения арбитра отменить гол защитника команды Пау Кубарси на 52-й минуте из-за офсайда.

«Мне интересно, почему это офсайд. Я не знаю, что они решили. Мы должны принять это, но я не согласен», — добавил он.

Ответный матч пройдет 3 марта в Барселоне. Начало игры — в 23.00 по московскому времени. «Барселона» является победителем турнира сезона-2024/25.