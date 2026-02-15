Арбелоа: «У “Реала” была полноценная неделя работы, и, думаю, это было заметно с самого начала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (4:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.
«Мы провели отличный матч в обороне, но в первом тайме мы также увидели команду на половине соперника, которая действовала свободнее, с большей мобильностью и способностью быстрее переводить мяч. Следует отметить, что мы отлично поработали в течение недели. “Реал Сосьедад” оказался в той ситуации, в которой мы сами оказывались в другие времена: они провели матч в середине недели, а их соперник — нет. У нас была полноценная неделя работы, и, думаю, это было заметно с самого начала.
Я наблюдаю за великолепным Винисиусом уже месяц, а не только в этой игре. Он проводит матчи на высочайшем уровне, постоянно создавая угрозу. Для меня он игрок, который выходит за рамки статистики, способный определять ход игры. У него большое сердце, и он отличный партнер. Нам повезло, что он у нас есть.
Мбаппе испытывает эти неприятные ощущения уже довольно давно. Он прилагает огромные усилия каждый раз, когда выходит на поле, и сегодня мы решили не рисковать им перед матчем во вторник. Думаю, он будет в строю", — цитирует испанского тренера Diario AS.
«Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании — у команды 60 очков после 24 игр.
Эффектные победы «Ливерпуля» и «Реала», у Кейна 500 мячей в карьере, «Ланс» — снова первый во Франции.