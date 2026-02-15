Арбелоа: «У “Реала” была полноценная неделя работы, и, думаю, это было заметно с самого начала»

«Мы провели отличный матч в обороне, но в первом тайме мы также увидели команду на половине соперника, которая действовала свободнее, с большей мобильностью и способностью быстрее переводить мяч. Следует отметить, что мы отлично поработали в течение недели. “Реал Сосьедад” оказался в той ситуации, в которой мы сами оказывались в другие времена: они провели матч в середине недели, а их соперник — нет. У нас была полноценная неделя работы, и, думаю, это было заметно с самого начала.