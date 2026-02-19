Cпартакиада сильнейших 2026 года станет главным национальным отбором к Олимпиаде-2028

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Сейчас мы готовимся к проведению Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов 2026 года — она станет главным национальным отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В программу войдут 43 вида спорта и самбо, соревнования примут 7 регионов страны, а участие ожидается более чем 14 тысяч человек.
Параллельно развивается вся система спартакиад: юниорские, студенческие, для пенсионеров и спортсменов с инвалидностью. Это масштабная, выстроенная система, которая обеспечивает преемственность поколений и устойчивое развитие российского спорта", — заявил Дегтярев.