Дмитрий Васильев: «Сегодня Клэбо — триумфатор, но это мина замедленного действия. Когда-то она взорвется, и ему будет очень нехорошо, когда весь мир узнает о махинациях норвежцев»

Ранее Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 он на данный момент выиграл пять гонок из пяти.
"Для чистоты эксперимента, чтобы расставить все точки над i, давайте на один год введем мораторий на терапевтические исключения, запретим их. И вы сразу увидите, как проявят себя норвежцы, как заерзают эти так называемые чемпионы всего и вся. А когда выяснится, что они легально использовали допинг, нужно аннулировать все победы норвежцев.
Я очень надеюсь, что такие времена наступят. Сегодня Клэбо — триумфатор, но это мина замедленного действия. Когда-то она взорвется, и ему будет очень нехорошо, когда весь мир узнает о махинациях норвежцев", — сказал Васильев.
Терапевтические исключения позволяют использовать препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), если это обусловлено медицинскими показаниями.