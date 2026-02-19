Ричмонд
Дмитрий Васильев: «Сегодня Клэбо — триумфатор, но это мина замедленного действия. Когда-то она взорвется, и ему будет очень нехорошо, когда весь мир узнает о махинациях норвежцев»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сравнил победы норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо с «миной замедленного действия».

Источник: Sports

Ранее Клэбо стал десятикратным олимпийским чемпионом. На Играх-2026 он на данный момент выиграл пять гонок из пяти.

"Для чистоты эксперимента, чтобы расставить все точки над i, давайте на один год введем мораторий на терапевтические исключения, запретим их. И вы сразу увидите, как проявят себя норвежцы, как заерзают эти так называемые чемпионы всего и вся. А когда выяснится, что они легально использовали допинг, нужно аннулировать все победы норвежцев.

Я очень надеюсь, что такие времена наступят. Сегодня Клэбо — триумфатор, но это мина замедленного действия. Когда-то она взорвется, и ему будет очень нехорошо, когда весь мир узнает о махинациях норвежцев", — сказал Васильев.

Терапевтические исключения позволяют использовать препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), если это обусловлено медицинскими показаниями.