Ски-альпинист Филиппов вернулся в Россию с Олимпиады-2026, он выступит на чемпионате страны

Самолет с серебряным медалистом зимних Олимпийских игр-2026 в Италии российским ски-альпинистом Никитой Филипповым на борту приземлился в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

23-летний спортсмен завоевал серебро в спринте. Он стал единственным из 13 россиян, выступавших на Играх в нейтральном статусе, кому удалось подняться на пьедестал.

«Понимал, что будет легендарно». Ски-альпинист Филиппов — о первой российской медали на Олимпиаде.

Как сообщили в Федерации альпинизма России, уже в ближайшее время Филиппов отправится в Магнитогорск, где с 24 февраля по 3 марта пройдет чемпионат России по ски-альпинизму.

Филиппов — 23-кратный чемпион России. В январе этого года он дважды занимал третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринтерских гонках.

