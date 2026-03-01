Ричмонд
Олимпийскую чемпионку Ласицкене не внесли в пулы допинг-тестирования на 2026 год

Олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Марию Ласицкене не внесли в международный и национальный пулы допинг-тестирования на 2026 год.

Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ласицкене входит в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике на 2026-й. Она была включена в состав по решению тренерского совета.

До 1 января 2026-го спортсменка находилась в международном регистрируемом пуле. Не включенный в новые пулы атлет может не указывать в профиле ADAMS информацию для допинг-офицеров о своем местонахождении в тот или иной день.

В мае 2025-го Ласицкене объявляла о приостановке спортивной карьеры.