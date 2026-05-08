40 миллионов человек подписали петицию с требованием выгнать Мбаппе из «Реала»

Более 40 миллионов подписей собрала онлайн-петиция фанатов «Реала» с требованием выгнать из клуба нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает ESPN.
27-летний француз в 2024 году перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Его действующий контракт рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах. Всего на его счету 85 голов и 11 голевых передач в 100 матчах за мадридский клуб.