40 миллионов человек подписали петицию с требованием выгнать Мбаппе из «Реала»

Источник: Спорт-Экспресс

Более 40 миллионов подписей собрала онлайн-петиция фанатов «Реала» с требованием выгнать из клуба нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает ESPN.

27-летний француз в 2024 году перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. Его действующий контракт рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах. Всего на его счету 85 голов и 11 голевых передач в 100 матчах за мадридский клуб.